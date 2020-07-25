近日美國要求中國駐休斯敦總領事館三日內關閉，令中美紛爭再度升級！外交部罕見地立即高調披露事件，並言明反擊，昨日已宣布關閉美國駐成都總領事館。兩個大國陷入山雨欲來風滿樓的緊張狀態，這一次，內地媒體一再放風，中國會讓挑事者嘗到痛的滋味，更一度點名美國駐港澳總領事館或是目標之一，還擊之力一定不輕。

全球外交界都聚焦中美過招，各方解讀認為美國開第一槍的行動「不尊重」，甚至有羞辱中國之感，因為正常邦交國往來中，無預警、違外交行為準則的關閉總領館決定，是充滿敵意、隨時可能引發國家衝突的無腦行為。

美國為何這樣做？各方有許多揣測，但一致的看法是，美方聲言中國侵犯知識產權的說詞根本無稽，較大可能是特朗普以激化中美紛爭來扭轉個人在總統選舉的劣勢，亦有意在八月解放軍於南海舉行軍事演習前先發制人。

中國還沒出招，美國輿論及政商界已有不少聲音斥責特朗普玩大了，美媒及幫腔的英媒忙着帶風向，指中國會關閉武漢的美國總領事館作報復。中國官媒代言人極快地一巴摑回去，認為美國把事情想得太輕，言明中國必會選更重要、讓美國更痛的戰場，被點名的有成都館，還有位於香港的美國駐港澳總領事館。有人可能奇怪，為甚麼關閉武漢館是太輕，而關香港館或成都館就適合？因為美國駐武漢的總領事館現在猶如一座空館，今年二月武漢爆發疫情時，美國已第一時間撤離外交人員及撤僑，這個館關與不關沒甚分別。

成都館則不同了，這個總領事館是美國在中國西部的眼睛和耳朵，監控的地方包括西藏、新疆；還有很多人不知道的是，成都是中國軍事工業重地，當中又以成都飛機工業集團最神秘，中國的第四代和第五代戰機都誕生於這裏，美國要搜集中國軍事的資料，這個據點實在不可少，如今執包袱滾吧！