上周六（七月十八日）開始，第七屆立法會選舉正式展開報名提名。與此同時，香港新冠肺炎的疫情由於反中亂港及「港獨」分裂勢力搞的「七‧一」非法遊行集結，以及七月十一及十二日的偷步初選，令疫情突然反彈，打破連續二十一日單日零個案的抗疫好景，本周初疫情大幅回升，單日新增確診去到三位數字，死亡個案接二連三，政府隨即舉行緊急記者會，公布多項收緊防疫的措施和加辣的禁令。

此情此景，全港本來對疫情樂觀的氣氛即時逆轉，擔憂疫情不斷擴散，人人自危的悲觀情緒升溫。政府抗疫防疫的兩位專家都異口同聲認為，一旦出現幾何級數暴升的疫情，當局便不得不採取更嚴厲的「禁足令」防疫措施，即禁止市民出門，防止人與人之間密切接觸所產生的交叉感染。

際此疫情惡化，許多有識之士、專家和學者，甚至負責任的政黨和政界人士，都紛紛循不同的渠道，又或公開向政府建議，促請政府必須把保障市民生命健康安全的利益擺在首位，而且是必須作為壓倒一切的政府施政頭等大事。縱使新一屆立法會選舉已經展開，並有規定的法定投票日期，及最多延遲兩周的限制，但是疫情的發展反覆及不可控和不可抗，無人可未卜先知，必須把市民生命安全擺在第一位，建議行政長官林鄭月娥運用《緊急情況條例》，改期舉行選舉投票日。筆者也公開向政府建言：「先勝疫，後立選。」至於選舉的提名期可按原定的法定時間和程序進行，因不妨礙整個社會及政府的防疫工作。無論如何，特區政府絕對不應容許任何形式或任何藉口煽惑的人群聚集，自毀「禁聚令」，絕不容許如「七‧一」非法遊行集結和偷步初選的變相擴散病毒傳播、自毀防疫長城、不理市民死活的任何形式的活動和做法，並應嚴厲執法檢控及取締。

俗語說得好，「路遙知馬力，日久見人心。」君不忘立法會泛民陣營政黨組織及議員在過去一屆會期內，開口民主、閉口民生，開口人權、閉口自由，整天假裝着替天行道、大義凜然的正氣模樣，卻原來是殘民以自肥的一群嗜血成性的豺狼。請看看他們在大「疫」當前，卻處處選舉大過天的嘴臉！

本周初，泛民立法會會議召集人、公民黨議員陳淑莊去函林鄭月娥，公開提出毫無人性的「逼宮」要求，惡言要求特區政府必須如常在九月六日舉行選舉。倘不能，也應按照法例的規定只可延期十四天，即九月二十日投票。為甚麼反中亂港和「港獨」分裂陣營這麼着急？為甚麼毫無顧念市民健康安全的人道主義精神？為甚麼不理市民染疫危險的人身安全？陳淑莊在信中洩露了天機。她同時要求政府全面封關，從源頭阻截疫情，這既顛倒是非黑白，又抹黑內地，更袒露司馬昭之心是借封關阻止數十萬港人返港投票，以圖順利一舉奪取立法會否決權，成功攫取香港管治權，公民黨譚文豪更在另一場合要求政府停止推出「粵港澳健康碼」，可見反中亂港勢力為達目的，無所不用其極。