正論：深圳拒與港互認　抗疫無能自取辱

三十年河東，三十年河西。現實是不用三十年，一場新冠肺炎疫情，足以見證粵港兩地的管治能力此長彼消。隨着疫情持續惡化，連續四日單日確診病例破百，數字迭創新高，香港儼然生人勿近的疫埠。繼廣東省要求本港入境人士必須提供有效核酸檢測陰性證明後，深圳及珠海亦相繼宣布暫停與香港互認隔離醫學觀察政策。港府抗疫無能，「疫港」臭名遠播，連內地也嫌棄香港，叫人情何以堪！

據廣東省疫情防控工作統一部署，深圳和珠海已暫停與香港互認隔離醫學觀察政策，無論境外經香港返回或從香港直接返回，即使在港完成十四日強制檢疫隔離措施，若想在廿四小時內入境深圳或珠海，仍需在當地接受十四日隔離醫學觀察。這顯然與今年五月的安排不同，廣東省衞健委當時指出，粵港澳三地檢測結果互認已在執行，該政策容許港澳相關入境深圳人員，在港澳完成十四日集中隔離觀察並出具相關證明，在結束隔離後廿四小時內入境廣東省，入境後可免除十四日集中隔離醫學觀察。

內地突然收緊政策，拒絕與港互認，原因不言自明。目前本港確診個案已突破二千五百宗，昨日新增一百三十三宗，本地感染佔一百二十六宗，餘下的輸入個案則大多是來自南亞的海員或機師，疫情沒有回落迹象。很明顯，內地眼見香港形勢不妙，避免遭受拖累令抗疫功虧一簣，惟有急急與香港劃清界線。

事實上，自本月上旬開始，港人一窩蜂湧往內地避疫，原本水盡鵝飛的深圳灣口岸突然出現長長出境人龍，短短數日已有過萬港人進入內地，當時已惹起當地人不滿，結果一對香港母子入境後確診，逼得廣東省政府祭出入境必須出示有效核酸檢測陰性證明的措施，入境後亦須強制隔離十四日，不歡迎港人可謂彰彰明甚。詎料本港疫情不止，深圳和珠海不得不再收緊入境政策，嫌棄香港已是寫在牆上。

說來實在諷刺。過去是港人擺出高高在上的姿態俯視內地，殊不知一場疫情換了天地，內地咬緊牙關封城封關，結果成為全球最早從疫情泥沼脫身的國家。再看另一個特區，澳門長期保持零確診，與珠海早就實行豁免檢疫；香港疫情卻愈演愈烈，不知伊於胡底。誰有資格以俯視姿態看人，還不清楚嗎？

香港之所以淪落至此，歸根究柢是港府抗疫漏洞百出，剛愎自用，加上市民「抗疫疲勞」，部分人自私自利，卒致疫情失控。這樣說絕非無的放矢，港府至今仍堅持三十三類人士獲豁免檢疫入境，這類人士由二月至今足有逾廿九萬人次之多，連專家都直指這是造成第三波大爆發的最大原因。港府直到本月八日才要求機師、海員等留下深喉唾液樣本以便追蹤，惟這些人入了境便是神仙，病毒早就四散。單是八日至今已有超過二十名海員確診，之前到底有多少漏網之魚，想一想也令人不寒而慄。專家不斷要求收緊免檢安排，惟港府以有實際需要為由拒絕，聲稱禁止海員入境換班會影響全球航運貿易及不人道，在這樣的情況下，抗疫事倍功半何足為奇？

至於說港人自私更非冤枉，疫情危急仍只顧玩樂，昨日又有確診者曾參與數十人的船河派對，預料染疫者陸續有來；更不必說，康文署關閉沙灘仍難阻市民暢泳，沙灘連日逼爆；郊區同樣人滿為患，遍地垃圾。連市民都不肯為抗疫出一分力，單靠港府愈補愈漏的禁聚措施，沒有好結果便是必然結果。

最令人擔憂的是，本港隔離床位不敷應用，公營醫療不勝負荷，儘管當局已啟用鯉魚門度假村社區隔離設施，亞博館改建安老院舍臨時檢疫中心及社區治療設施亦正如火如荼地進行，惟數量始終追不上病例，目前仍有逾百名確診者未能安排入院，只能在家等候，不僅隨時令疫情進一步擴散，一旦病情惡化更可能危及生命。事實擺在眼前，在世紀疫症面前，港府由每日檢測病毒數量一直無法提高，到隔離檢疫設施遠遠不足，再到禁聚措施不湯不水，在在顯示廢官從來沒有吸取教訓，一味心存僥倖。疫情一發不可收拾，香港連第三世界也不如，不是人禍是甚麼？

一波未平，一波又起。最近，有關港府應否請求中央派遣內地醫護人員支援本港的爭議鬧得沸沸揚揚，尤以本地醫護的反彈最大，不懷好意的政客甚至扣上「中央衝擊本港專業系統」的帽子。在一片政治狂熱下，人命不及政治重要，香港如何走出困局，令人迷惘，令人惆悵。