功夫茶：戴妖政客齊ＤＱ　反中亂港窮途路

廢柴政府管治無能，千頭萬緒，表面難以理出結果；究其因，功夫茶認為明朝大儒呂坤一字中的，就係乜鬼都要「積」，正所謂「積寬成柔、積柔成怯、積怯成畏、積畏成廢」；人稱「戴妖」嘅戴耀廷，因佔中被判囚十六個月，踎咗四個月又上訴獲批准保釋外出等候上訴。嗱！事件拖吓拖吓，春去秋來冬又至，而港大至今仲未炒到佢魷魚，令佢依然可以「戴妖禍港數十載，反華亂港心不改」，吹脹！

呢！據了解，港大將於後日即二十八號舉行嘅校務委員會上作最終決定。消息稱港大教務委員會曾認為佔中案屬「行為不當」，但未充分構成「好的因由」來建議解僱。另有消息指有關觀點或與校委會有異。各位街坊，如果大家不善忘，當會記得戴妖去年因佔中被判囚不久，已有一班港大校友及教職員發起聯署，要求盡快將已被判罪嘅戴妖解僱，以捍衞校譽。

嗱！港大呢所百年老店，近年多政治風波，一所培養過無數精英嘅大學，近年世界排名卻拾級而下，同戴妖冇半毛錢關係嗎？佢搞到無數大學生跟佢瘋瘋癲癲瞓街佔馬路，而一所百年大學竟容不下一張安靜書桌；大學不是搞學術嘅地方而變成抗爭、搗亂社會嘅風口，「不去港大，唔知文革仍在搞」，你話港大點會有運行吖！有學者及議員狠批港大包庇戴耀廷，指佢誤人子弟，鼓勵學生犯法，促盡快解僱。

消息又指，由於教委會由教職員組成，審視戴妖失職與否嘅觀點，與由不同界別委員組成嘅校委會關注點會有所不同，以往校委會不認同教委會意見嘅情況，並非罕見。若校委會大多數人認為不適合，最終裁決結果推翻教委會結論也有可能。但願如此！戴妖最近被「兩辦」狠批，指佢係反中亂港分子串通組織所謂「初選」，目的是要推翻特區政府！阿哥，呢家嘢擺明違反《港區國安法》，可大可小。從任何角度睇，戴妖都係似個反中亂港政客多過一個「法律學者」咯！出得來行，遲早要還，佢被炒魷革職係天有眼！若繼續留喺大學毀人不倦，咁港大呢所百年老店只會更風雨飄搖，曾是傑出校友嘅革命先驅孫中山恐怕都冇眼睇矣！

講開又講，立法會選舉提名期已展開逾一周，反對派陸續報名參選，據悉最少九名泛民參選人接到選舉主任提問「是否支持美國制裁香港」、「是否仍然繼續主張和推動香港獨立」等。如果唔肯簽確認書即係唔想效忠中華人民共和國香港特別行政區，直接叫佢返屋企瞓覺可也！至於素人或應屆反對派政客，過去一直言論出位，反中亂港都寫在臉上，佢話唔會唔通你就信？騙徒手法層出不窮，理應全部DQ，等佢哋咪以為會有「又一村」！否則國安立法嚇隻雞仔都冇力，豈非丟盡阿爺架！