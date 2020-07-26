世界視線：大金主拒絕支持　特朗普連任勢危

美國總統特朗普在關鍵搖擺州份的最新民調支持度，落後民主黨對手拜登超過十個百分點；另一方面，原定在佛羅里達州舉行的共和黨大會，亦因疫情升溫而被迫取消。

正所謂牆倒眾人推，政治從來都是跟紅頂白，繼小布殊時代的國務卿鮑威爾等共和黨重量級大老，公開表示不會支持特朗普連任，共和黨的金主亦有轉軚迹象。有報道指，對特朗普連任選情看淡者，包括對沖基金管理人、億萬富豪默瑟（Robert Mercer）夫婦，他們在二○一六年大選中向特朗普陣營捐了超過一千五百萬美元，並另外為就職典禮貢獻了一百萬美元。據聞默瑟夫婦已決定在今年大選中「保持中立」，不會再出資支持特氏競逐連任。

特朗普抗疫不力，處理黑人平權運動怒潮火上澆油，把整個國家導向內戰邊緣，而美國外交在特氏的統治下烽煙四起，商人再有錢，也難跟滔滔民意怒潮相抗衡，再加上追求穩定的天性，特氏經常添煩添亂，難以控制，自然非總統的理想人選。

特朗普為挽救兵敗如山倒的選情，大打中國牌，但早在特氏發動中美貿易戰不久，他的另一大金主、拉斯維加斯金沙集團主席艾德森據聞就曾致電警告，若中美貿易戰升級，將對美國經濟以至總統連任造成影響。值得注意的是，艾德森在這個選舉季節中，至今最大筆的捐款並非給特氏連任，而是給了參議院改選中，連任出現危機的共和黨議員，分散投資的意味明顯不過，顯示艾氏對特朗普連任已是打定輸數。

眾所周知，美國大選是一場「金錢的遊戲」，金主們對候選人的影響力如何高估都不過分。上述提到的默瑟和艾德森，他們的其中一個共通點，是力薦前國家安全顧問博爾頓，特氏怒炒後者，不排除是跟默瑟和艾德森關係轉差的其中一個原因，金主們的政治影響力於此亦可見一斑。美國政客的金主中，在中國有千絲萬縷利益關係者大不乏人，北京透過敲打他們「倒逼」白宮裏的決策者，未嘗不是一張可打的牌。