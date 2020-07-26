神州觀察：豬肚湯加料蝙蝠　餐飲業亂象不絕

世界各地的新冠肺炎疫情至今未有受控迹象，內地雖然抗疫成績領先，但好了傷疤忘了痛的死性不改。最先爆發疫情的湖北武漢，餐飲業依然亂象叢生。有當地民眾從食店外賣豬肚湯回家，竟駭然發現是蝙蝠湯，掛羊頭賣狗肉，監管當局卻置若罔聞，一旦病從口入，疫情再起，該當何罪？

武漢陳先生近日在某食店買了一煲豬肚湯回家，連續喝到第三日才發現湯內有一隻完整的蝙蝠，嚇得一家人趕緊去做病毒核酸檢測，幸未驗出病毒。陳先生隨即往食店理論，惟對方卻指自己只是分銷商，熬製工序是生產商的事；生產商則稱熬湯過程費時，若是己方所為，蝙蝠早應被煮爛，反質疑食客是否在喝湯時不小心讓蝙蝠飛了進去，結果成了各有各說，不知該相信誰。

正如當地市場監管部門事後檢查指出，相關食店的衞生及生產環節俱無發現問題，又表示涉事生產商在當地已經營多年，過往檢查亦未發現有甚麼不合規情況，看來欲知真相，惟有去問蝙蝠，那又要市監作甚？好在食店的老闆比較有「人情味」，表示願向客人支付一定精神補償及相關核酸檢測費用，估計事件至此已是最「圓滿」的結局，否則再糾纏下去，食客有無精力奉陪已是疑問，搞不好還會上演事件「反轉」，豈非自找麻煩？

不可不知，武漢市早前爆發奪命新冠肺炎疫情，搞得人心惶惶，病毒源頭就被高度懷疑來自蝙蝠等野生動物，如今更被拿來煲湯，不叫人害怕才怪。莫說是蝙蝠，就算吃到老鼠、蟑螂、蒼蠅也不能容忍，問題更非像非洲豬瘟病死豬肉那樣，強調煮熟吃就沒事了，顧客吃了「加料」食物，一句檢疫正常、身體健康又能代表甚麼？保障餐飲業乃至整個食品行業的安全衞生是民生大事，更是政府不可推卸的責任，不能每次都語焉不詳，不了了之。

民以食為天，食以安為先。可惜內地餐飲業衞生安全問題總是爆完又爆，沒完沒了，民眾更別指望可以食得安心。而且每次發生類似的問題，地方監管部門似乎都已形成了一套嫺熟的應對措施，不是說食肆衞生檢查正常，就是以源頭無法追查搪塞，再來就像江蘇南京江寧區市監人員那樣，在處理高速公路服務區餐廳吃到蛆蟲投訴時，任由餐廳經理當面吃掉蛆蟲毀證，令人瞠目結舌。

事實上，更多的食安問題不是由食客主動檢舉揭發，就是由媒體記者深入虎穴做臥底，探查取證踢爆，所有監管部門都彷彿成了擺設，箇中原由不問可知。想必平時都被打點好了，層層包庇，食安亂象豈能不是層出不窮！