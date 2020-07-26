由現在到美國總統選舉的三個多月時間，應是中美關係乃至國際政治最危險的時期。

危險出在特朗普政權，一是特氏的選情惡劣，為求連任，會不惜一切手段。部分理由是他害怕連任失敗後，會被法律追究他的不法行為，部分原因是特氏背後的極右派擔心他落選之後，便無法把持國政，推行極右的政策。

二是特朗普政權沒有政治倫理道德，不顧國家整體和長遠利益，行事沒有誠信，一派政治無賴作風，不顧後果。特朗普投機牟利，他背後的極右派卻是政治意識形態極端，目標是把世界按照他們的政治主張改造，當然是樹立美國的全球霸權。

但更令人警惕的，是要求世界各國人民的生活方式也要依從美國，排除任何不同方式。美國國務卿蓬佩奧近日公開把中美之爭定性為政治與生活方式正確與錯誤之爭，回復到當年美國與蘇聯正邪之別的冷戰。特朗普政權之重啟冷戰，不僅是要推翻中國，要中國依從美國的主張生活，更加號召其他國家參與圍堵、制裁、攻擊中國，是希望全球發動。這種純粹政治意識形態的口號，全無任何美國正確、中國錯誤的具體可信的證據，只差沒有說美國代表上帝奉天行事，便是翻版中世紀十字軍東征，以往是對付回教國家與回教徒，現在用以對付中國、中國共產黨和中國人民。

或許特朗普及其極右派勢力不代表美國精英與廣大的人民，但他們正騎劫了美國政權，控制美國的國家機器，包括戰爭機器（常規軍隊與不常規的情治系統）。美國的民主政制孕育出這樣的極右派怪物，卻似乎沒有足夠的機制來予以約制，他們可以用現有的權力，不顧美國和國際的政治倫理道德，先下手為強，以打擊、攻擊中國，爭取美國民粹無知的愛國主義、種族主義來奪取大選勝利，以便再四年當權肆虐。

這三個多月裏，特朗普政權對付中國的方法會是層出不窮，不管中國怎樣反應，強烈反制也好，忍辱負重也好，對華攻擊也是一樣，選情愈惡劣，手段會愈卑鄙無賴。最關鍵是會否開戰，特朗普政權會否作政治豪賭，把美國國運、世界和平付諸個人利益的賭博？美國的所謂文明、民主政體，有否能力將之抑制？

因此，中國便要作最壞的打算和準備，可以外弛內張，備戰要加強，作戰不同方案要就位。一方面堅守原則，可反制，但不主動出擊；另一方面，聯繫國際和平力量準備對付美國的侵略，暴露美國政權的醜惡，最後是等待美國放棄特朗普。