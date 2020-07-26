山姆大叔發起全方位的對華「國運戰」，一直心存必贏的僥倖之心。這緣故，一是老美稱霸慣了，狂妄自大，為所欲為。二是在過往四十年的中美交往中，北京為了改革開放，為了「和平發展環境」，也因為國力實力處處不如老美，要「韜光養晦」、「忍辱負重」，對老美的欺凌、掠奪、搜刮、逼中國「改變顏色」的種種干預顛覆行為，都是能忍就忍、能讓就讓；當然，在每次忍讓之前，也會有一些「抗爭」，但是堅持不了多久，便撤離陣地。這讓老美「看透」了北京，總統特朗普今次在和中國打貿易戰時，不就一再聲稱「美國很容易贏」嗎？

確實，打了一年，老美未費多大力氣，中美就簽署了頗利於美國的首階段貿易協定，協定中還有一些中國要受美國「監察」執行的不平等條款，頗有「喪權辱國」的味道。於是，這樣的協議，進一步助長了老美遏華「宰華」、欲最終打垮中國的氣燄。

近年來美國對華全面開戰，連放大招，實與老美「初戰告捷」、北京沒能一開始就打退老美進攻有關，實與北京如以往似的以為對美遷就讓步便能息事寧人有關，實與還把自己關在「韜光養晦、忍辱負重」的籠子裏有關。

而特朗普最近說的美中貿易第二階段談判已不重要了，那是要在對華全面打擊的威壓下，製造出老美對華貿易戰更能大撈特撈的條件，等再開第二輪談判時更加重創中國。對老美而言，開打貿易戰，一方面是實際利益所在，一方面是遏華制華的手段，老美欲壑難填，胃口大得很也。

事到如今，北京面對中美國運戰，首先必須極有韌力的打碎老美的僥倖之心，要讓它處處碰壁，處處受到反制。戰略上堅持持久戰，準備早打、大打，打常規戰、打核子戰；民生上看誰更能扛，更能不怕流血犧牲，耗到最後；戰術上對老美的每一動作快速反應，加倍重擊，務必做到穩準狠。如此，打掉了老美的僥倖心，才能滅其妄念也。