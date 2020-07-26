面是人家給，架是自己丟。美國國務卿蓬佩奧聲稱不能再把中國當正常國家看待，要求盟友合力對抗。中國外交部發言人的回應是「蚍蜉撼樹」，可謂恰如其分。別看美國是唯一超級強國，到處橫行霸道，其實色厲內荏，欺負弱小國家還可以，要撼動中國這個龐然大物根本不可能，於是只好要求盟友合力對抗，企圖組織反華聯盟，發動「新十字軍東征」。

問題是，盟友大多各懷鬼胎，除英國、澳洲、加拿大等所謂「五眼聯盟」甘當爛頭蟀，究竟還有多少國家願意跟隨美國起舞，實在令人懷疑。蓬佩奧聲稱有一個北約盟友沒有抗衡中國，顯然是指德國，可見老美的指揮棒未必靈。實際上，真正的主權國家應有獨立自主的外交政策，而不是任人擺布，美國要求所有盟友加入反華聯盟，不過是一廂情願。更何況美國對盟友予取予攜，德法等國早就怨聲載道，豈會充當提線木偶。

君子坦蕩蕩，小人長戚戚，蓬佩奧愈是歇斯底里，愈顯得底氣不足。試想想，如果美國有能力撼倒中國，何必要求盟友合力對抗？又何必刻意挑起意識形態之爭？上世紀五十年代初杜勒斯極端反共反華，曾進行所謂「戰爭邊緣」恫嚇，尚且撼動不了中國，何況是蓬佩奧之流。這位曾自認「撒謊、欺騙、偷竊」的前中情局局長，即使換上國務卿外衣，也沒有多少誠信可言，由他負責組織反華聯盟，策動「新十字軍東征」，除了證明特朗普政府沒有人才，也證明美國政壇日益墮落。

最好笑的是，美國政客深知無法撼動龐大的中國，於是挑撥離間，企圖將中國共產黨和中國人民分割開來，如此幼稚的行為，恰恰反映他們黔驢技窮。對中國而言，既不必跟隨美國起舞，也不能任人欺負，關鍵在於沉着應戰。這次關閉美國駐成都總領事館，可謂不卑不亢，如果美方繼續挑釁，中方下次不妨拿其駐港澳總領事館開刀。