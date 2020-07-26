不聽專家言，吃虧在眼前。早在第三波疫情未爆發之前，偶爾出現零星本地病例，不少專家都已經警告，這些個案源頭不明，極有可能是外地入境人士播毒，特別是獲得豁免檢疫的類別，包括機師及海員等，而事實證明有機師海員先後染疫，未確診前依舊可以通街走，以病毒傳染能力，幾十秒打個照面便會中招，但政府充耳不聞，繼續中門大開，逾萬名海員獲得豁免，最終第三波疫情爆發，廢官不但自食其果，還拖累全香港市民，抗疫不但要從頭做起，而且還大倒退，快要跌進無底深淵。

全球疫情爆不停，海員穿梭各地絕對是高危一族，獲豁免檢疫等於引狼入室，官員對自己失職仍然死撐，指海員來港前四十八小時內要在出發地取得陰性檢測結果，到港再做檢測，但政府專家顧問、中大講座教授許樹昌稱，香港的實驗室未能在短時間內發出報告，期間海員仍可外出，造成防疫漏洞。

專家指有常識的都知道會出事，可是香港卻由一群高學歷低常識的官員管治，他們以為是政務官出身，是萬能插蘇，精通十八般武藝，個個都好打得，隨時可以空降到任何部門打骰，目空一切，專家之言聽不入耳，到了出事又急忙找人幫忙補救。其實要堵截漏洞不難，可以要求海員等到檢測結果出爐，才可離開檢疫場所，減低造成社區傳播機會。因應疫情嚴峻，亦應縮短海員留港時間，甚至暫停海員在港換班。

無論如何，香港市民大部分都有做好自己本分，戴口罩勤洗手，受到疫情波及是最無辜，亦最需要政府保護。政府基於人道立場，容許海員來港換班，漠視播疫風險，便是對香港市民不人道。

台灣切實執行封關，對外來人士嚴格要求檢疫，這半年市民平平安安。聽聞港府隨時會推行禁足令，寧願苛待自己人，也要寬待外人，這便是民怨載道的原因。