英國宣布為香港的BNO護照持有人及其家屬提供五年居英期，五年期間准許就業和入學就讀，居留期滿後可以正式申請入籍，這個安排其實是變相向持BNO護照的香港居民提供移民機會，表面理由是向受《港區國安法》影響的香港居民提供後門，實際上是藉脫歐機會，跟加拿大、澳洲等港人熱門移民國家搶客。中國方面近日以英方違背當初BNO護照只是旅遊證件、沒有居英權的承諾，宣布考慮不承認BNO護照為旅遊證件。香港的一些反對派接受黃媒訪問，紛紛表示中方不承認BNO為旅遊證件根本沒有作用。

BNO護照是否有效旅遊證件，中方承認與否有何影響，主要是看英國與其他接受國家相互間的安排，以及香港出入境當局的態度。只要其他國家肯接受BNO護照持有人入境，旅遊證件便是有效，去這些國家便不成問題。但如果北京宣布不接受BNO護照為旅遊證件，香港作為中國特區一定要跟從，持有人就失去了在外國出事香港必須接返這份保障，如有意外事件，接收他們的責任便轉移到英國身上。另外，如果香港不接受BNO護照為旅遊證件，持有人便喪失香港的居留權，有關人士需要提供其他可以入境香港的旅遊證件，才可能買到回程香港的機票。

對大多數香港居民來說，香港的居留權不會有太大困難，因為數不少香港居民同時持特區護照及BNO護照，他們可以用BNO護照辦外國簽證入境，用特區護照回港便成。

反對派認為中方所謂不承認BNO護照作為有效旅遊證件並無作用，原因是旅遊證件有效與否主要是看接待國家，香港居民進出香港時可用智能身份證，卻忘記了購買機票需要有效旅遊證件這個關口。他們也忽略了自己的擁躉之中，有一群戀英的忠貞之士，只肯拿英國二等公民的BNO護照，拒絕申領特區護照，現今叫他們放棄原則，改為拿兩種護照，豈不是等於向北京屈膝投降？

北京宣布不承認BNO護照為有效旅遊證件的作用正好在此點，既然英方違背承諾，不再把BNO護照視為單純的旅遊證件，為持有者提供居留權，中方也就取消默認BNO護照持有者作為香港居民的地位，即是取消回港的居留權，他們如果要入境香港，只能用特區護照回來，或者以英國公民身份入境。

北京此安排其實也是逼英國選擇，接受BNO護照等同正式英國護照地位，或全盤放棄他們入籍，或全盤接受，而不是英方原先設計的暫時居留五年，讓英方慢慢挑選。即是如BNO護照持有人去英國移民居留，他們若選擇入籍，英方將被迫來者不拒，照單全收，不能把不喜歡者、不合意者遣返香港。