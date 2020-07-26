警方昨日突然出招，拘捕涉在網上造謠妨礙抗疫的網民，最少一人被捕。這是林鄭在社交網站撰文指，網上流傳政府實施「禁足令」、將港人基因樣本「送中」等居心叵測的惡意謠傳，令抗疫工作百上加斤後，警方採取的即時行動。反應快是快矣，而網民在人心惶惶之際唯恐天下不亂，被捕更是活該，問題是，空穴來風，未必無因。堂堂國際都市，謠言如此盛行，難道港府毋須反省，在疫情失控之時為何仍未能取信於民？

香港資訊流通自由，市民接受教育程度不低，照計謠言止於智者，但人們看到的卻是另一番光景。去年黑暴爆發後，各種抹黑警隊及內地的謠言此起彼伏，不管多麼聳人聽聞，多麼漏洞百出，依然有人瘋傳且深信不疑，直到警方改變策略，即時澄清，黑暴謊言才稍告平息。

如今疫情迭起，已到了失控臨界點，每個人都理應為抗疫出一分力，偏偏事與願違，這兩天周末的街道照樣遊人如鯽，每天確診人數破百，港府的禁聚措施依然收不到效果，而「禁足令」、「送中」等謠言四起更是添煩添亂。反映的是，除了有人存心與港府作對，惡意打擊港府抗疫，以及大部分港人民智未開，更深層次的現象是市民根本不信任政府，不認為跟隨港府措施能夠成功抗疫，倒不如我行我素，繼續玩樂大過天。

單是豁免檢疫人士成為播毒漏洞，專家明言是造成第三波大爆發的元兇，港府卻直至今日仍然拒絕修補。連日來都有海員、機組人員確診的消息，部分人更是自行往私院求醫才揭發，證明即使港府所謂收緊了檢疫安排，規定這些人要留下深喉唾液樣本亦無濟於事。

這就難怪，民意對此極為不滿，市民覺得港府連港人堂食都要禁止，卻讓這班外來的播毒炸彈四處走，前門拒虎，後門進狼，厚此薄彼，毫無邏輯，怎會不是消極作對？謠言一發不可收拾又何足為奇？