美國國務卿蓬佩奧剛發表演說，號召西方陣營圍堵中國，將美中兩國關係，講得猶如不共戴天。同一時間，印度在中印邊境屯兵，磨刀霍霍；澳洲軍艦在南海向中方挑釁；英、法兩國正嘗試封殺中資電訊設備商華為的5G建設。北京儼然遭受多國聯軍圍城，這樣的外交困局，超逾了一九八九年「六四風波」時期，當時中國雖然被列強杯葛，但不至於有戰爭之虞。不像今天，海上、陸上的戰鼓已隱隱然擂動，局勢更加波譎雲詭。

愈是遭逢亂世，愈要坐懷不亂，你我不妨先泡壺好茶，呷一口，定下心來。當知「夫物芸芸，各復歸其根」，天下萬事紛繁，但只要靜言思之，總能理出頭緒，想到應對之道。

蓬佩奧所言，是否就能代表美國政府的最終立場？不一定，他的老闆是白宮主人特朗普，此君說話經常朝三暮四，蓬佩奧的言論你也就不能較真，弄不好的，老闆一時不喜歡，下個月就可以將他換掉。況且，特朗普為人最沒耐性，愛弄新玩意，任何話題都不會熱衷超過一年半，逼北韓放棄核武如是，跟中國談貿易協議亦如是。

如今特朗普是因為應對新冠肺炎疫情不力而遷怒於中國，進而要掀起對華的全面合圍。這股怒火是由今年四月燃起，你只消順着往下數一年半，大抵最遲到明年十月，白宮主人就會對這玩意興致漸失，到時候他自然會拆去圍牆，再忙着找新點子去玩。何況，特朗普的總統任期是否能延至今年十一月之後，尚且大有疑問，要是白宮換了人，可能又是另一番世界了。

未出現新局面之前，要是西方聯軍逼得緊了，中國又不想在此時跟美國開戰，則大可在南海局勢上緩他一緩，減少部分軍事演習。反正南海是長存的，它跑不掉，就算要取，又何妨待更佳的時機才出手？