中美關係全面冰封。美國國務卿蓬佩奧日前發表措詞強硬的演說，指不能再把中國當作正常國家看待，呼籲盟友合力對抗。事實上，中美今次的互封總領事館，令兩國關係插水，特朗普無理取鬧，咄咄逼人，中方沉着應戰，不知可忍到幾時？

大家都睇到，美國把新冠肺炎疫情失控，全部歸咎於中國和世界衞生組織，這可說是特朗普的「甩鍋」伎倆。這招在美國並不新鮮，其不同之處，在於特朗普把「鍋」甩到美國之外，而更多情況下，是要中國獨力承受！此外，南海局勢又趨緊張，空中戰機、海上船艦常見，加上美國部署邀請台灣參加環太平洋軍演，種種舉動，無不增加中美於爭議地區擦槍走火的機會！

美國之所以無所不用其極遏制中國，除了特朗普想轉移視線，透過抹黑中國以凝聚民意，盡地一煲希望在總統選舉擊敗拜登，另一個原因就是美國自知中國崛起，美國再不想方設法對付中國，被中國趕上是遲早的事，「美國優先」、「美國第一」便要泡湯，情急之下，也顧不得自己的形象是否像爛仔了！

蓬佩奧要中國改變國策，狂妄自大，說甚麼「若自由世界不改變共產中國，共產中國肯定會改變我們」，他呼籲中國人民「改變共產中國」。老朽覺得講出如此廢話，已不能再把蓬佩奧當正常人看待！試回顧一下歷史。一九七九年中美建交，這一年，鄧小平作了「堅持四項基本原則」的講話，第一項是「必須堅持社會主義道路」，就是絕對不可以用犧牲道路自主以換取經濟發展，反之，是用經濟發展來鞏固道路自主。二○一六年，習近平在慶祝中國共產黨成立九十五周年大會上提出「四個自信」，即「中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」，第一個就是道路自信！改變共產黨？不是癡人說夢是甚麼？