中美開始了一場駐外總領事館的暗戰，位於香港中環花園道的美國駐港澳總領事館會否成為一個角力區，未來變數仍多。內地官媒近日多次表示，中國應該關閉美國駐港澳總領事館，這樣美國會更痛，美國政商界的炮火也會射向率先挑事的特朗普，讓他自食其果。

官媒這麼看重美國駐港澳總領事館不是沒有原因的，該領事館的功能更像美國駐亞太辦事處，其地位堪比大使館，這裏不但有美國對亞太各國各區的天地線，還擁有美國對亞太地區工作及資源的調度及操控角色。這個美國駐點亦利用香港金融中心資金容易進出的好處，為美國在亞太地區的工作處理財政及資源往還。

這樣的一個館，名義上的編制顯然是騙人的，暗地裏見不得光的人員與資金沒法計算。政界知情人透露，美國駐港澳總領事館的人員多達數千，當中有美國對外機構如中央情報局、美國國土安全部的人，還有科技、金融及商業方面的人以各種名目進駐，這個龐大的美國在外中樞，早在全國人大常委會審議《港區國安法》及立法期間，已經倉皇做了一次削骨縮架的手術。據說，有的人員匆匆撤走，有的由明轉暗，有的悄悄改組，總之，花園道那幢神秘建築物裏，至今仍然亂糟糟，若中美領事館的戰火燒向這裏，頭痛的人將更多。

然而中國只決定關閉成都的美國總領事館，沒有動香港館，花園道的灰色物體平靜了嗎？當然不！政界人士認為一切言之尚早，因為特朗普陣營要觀察連番出招的效果，現在充其量是第一回合，之後的起承轉合、你來我往不會少，當彼此的招數一直升級，風浪當然會更大。

昨日我們談了美國駐成都總領事館的重要性，中國外交部在第一回合先動成都館，相當於剪了美國的觸鬚，但暫時還沒有動美國駐華的臂膀；不過，暗戰升級之後，斬手斬腳恐怕也免不了。