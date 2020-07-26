沉寂了一段時間的黑暴抗爭，日前借元朗「721事件」一周年再向法治挑戰。網民當日在中環發動「和你Lunch」及在元朗形點商場聚集示威，日間的行動並沒有太多人參與，瞬間完結且沒有亂事發生，但午後在元朗的非法集會，有數百人在商場聚集，不停地高叫港獨口號、高舉港獨標語，公然違反《港區國安法》，防暴警進入商場舉起藍旗及紫旗警告，非法集會群眾仍然視若無睹，警方採取驅散行動，截至二十二日凌晨，以涉嫌違反《港區國安法》拘捕一人，涉違禁聚令票控九十六人，包括林卓廷、尹兆堅、胡志偉，另以涉嫌阻差辦公拘捕三人。

香港是一個言論及集會自由的地方，只要在活動前向警方申請，經評估後獲批不反對通知書，就可按申請書所列去搞活動，警方會派出人員維持秩序。可是，過去反修例的黑暴事件，幾乎每次獲批不反對通知書的集會遊行，都演變成搗亂社會的不可理喻暴行，損毀公物、破壞商舖、堵路放火、阻塞交通，以至毆打私了無辜市民，致令近來警方評估集會申請時更為審慎，以社會秩序去考慮，故不獲批的為多，況且市民大眾均不願見到無日無之的街頭搗亂損害民生。

《港區國安法》實施後，仍有一小撮人會不停地試探執法的底線，近期在不同商場的「和你Lunch」，抗爭者轉用白紙標語，就是看執法者「怎樣控告我」。幸好，月來的「和你Lunch」雖然不斷，但規模縮減，聚集人降，市民也沒有駐足，搞事者感到不是味兒，就草草收場，這類「午間小敍」變成可有可無。

然而，日前的元朗「721事件」周年商場集會，幾百人重拾過去黑暴時的巡遊，高舉港獨標語，高叫港獨口號，更有人揮舞美國國旗，肆無忌憚地四處竄走，這代表了甚麼？美其名曰意見表達，實際上違反禁聚令及《港區國安法》，絕對是有人煽惑去挑戰香港法紀，目的也是試探執法及檢控工作的底線。在國安法下，無論叫口號或舉標語，用攝錄機拍下就是證據，警方在處理過程中全程錄影，將是有助調查及檢控。

泛民政黨口口聲聲強調需要維護香港的法治核心價值，反過來就以身試法，現身元朗非法集會的區議員就不用說，他們已是反社會意識的一群，就連民主黨的主席及議員，當日也加入這次違法的行列，請站出來解釋如何尊重及恪守香港的法治核心價值？莫非要借行動來向群眾說明他們已經洗底，不再理性推動民主，要當街頭勇士？又或者要爭取更多支持而去做場街頭騷？如果這樣選擇，就需要接受「出得來行遲早要還」的後果。

要確保香港社會在反修例黑暴、新冠肺炎疫情後復甦，法治的確立及尊重不能或缺，為的是要把香港回復到社會安定為先，所以警方的執法工作必須盡最大努力去阻截違法行徑，檢控的步伐必須講求效率，司法程序必須縮減審訊時間至愈快愈好，有了案例就產生阻嚇力，對維護香港社會不再受到外來力量煽惑，以及年輕一代顧及前途必須守法，打好新的基礎。