世界視線：美國一味食老本　新冷戰難言必勝

中美正開打「新冷戰」，不少分析都指今天的中國絕非昔日的蘇聯，但今日的美國，也非列根時代的美國可比。

談到上世紀八十年代末、九十年代初結束的冷戰，以美國為首的西方陣營經常吹噓，那是西方民主制度優越所致，美國政治學者福山更提出「歷史終結論」，但實情是當時蘇聯無論在經濟、科技等方面的表現皆不如美國，失敗乃歷史之必然。

這裏舉一個極端的例子。十九世紀二十年代，美國政府支持國內廢奴運動組織，將國內由於南北戰爭而獲得自由的黑人運回非洲，在非洲西南端建立一個名為利比里亞的獨立國家，該國所有制度皆抄襲美國，連國旗的星條圖案也照搬不誤，有「小美國」之稱，到今天，利比里亞仍然是全球最窮的國家之一，其他如菲律賓等國家，都沒有因抄襲美式「民主制度」而變得富強，可見「制度」並非決定性因素而只是「手段」，國家的綜合實力才是「目的」。

正如《華爾街日報》一篇評論文章指，中國無論在軍事抑或科技創新，與美國的差距正快速縮小，以5G為例，中國的人均發射塔數目，是美國的三倍，正當中國視5G為「第四次工業革命」的引擎時， 美國人還停留在「可更快地下載影片」的認知水平。

反觀美國，自冷戰後成為全世界唯一的霸權，之後便一直吃老本。上述文章舉例，美國目前用於研究與開發的經費，僅佔國民生產總值的百分之零點六，比例只有列根時代的一半。近二十年來，美國的科技巨企，將重心轉向能賺快錢的軟件開發，把硬件製造的「粗活」留給中國，這亦是讓中國在科技上得以急起直追的主要原因之一。

美國在這場新冷戰中，處於守勢，說白了就只剩下「制裁」一招，而非提升本身實力，但制裁得靠「規模效應」，特朗普入主白宮這幾年，讓「盟友」們深切體會，美國獨大只會削弱自主性，徹底打垮中國或俄羅斯，只會進一步被美國予取予求。更何況，中國的內需經濟已經成形，抵禦美國制裁的能力今非昔比。