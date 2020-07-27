作為全球政治經濟最大威脅的美國，在今後半年裏會有怎樣的變化呢？

新冠疫情在美國於秋天之前應是不會受到控制。疫苗相信也要在明年才有機會投放市場，因而秋季流感的重災季節也會是美國疫情再一波的爆發。後果是美國會有千萬人感染，病死人數幾十萬人，醫療體系應付不了，失救者眾，也難全面防治，政府政策或許會放棄堵截，把公共衞生資源集中於能支付費用的中產和富有家庭，美國社會更趨兩極分化。

政府防疫治疫的方法是隔離。但特朗普政府及部分共和黨主政的州政府，一直抗拒隔離，疫情失控下，未必會轉變，反而強制復啟經濟和開學，也會受到部分企業和民眾的支持。但疫情下重啟經濟只會加重疫情，一旦千萬人感染，幾十萬人病死，部分州縣鎖市，美國的經濟絕難復甦。結果是，失業、貧窮、醫療失救都會加重經濟困難。加以美國家庭與企業都是負債運行，一旦斷了收入，生活和經營便無以為繼。

美國現時困難遠超大蕭條時代，在於社會與經濟高度負債。政府或許可印鈔票救濟，但分配不均，而即使可保食物，但房貸車貸的破產，消費難以維持，經濟有何力量復甦呢？疫情惡化，實體經濟大衰退，金融股市亦難免受挫，特朗普政府外交上四處樹敵，資金外流。無論金融與實體經濟都受損，更成惡性循環，走向比大蕭條更嚴重的大危機，社會政治又怎樣可以穩定呢？

特朗普與極右派最近的鋌而走險，是在無法可施下無可奈何，也暴露出他們政治無賴的極端行為，不惜重啟麥卡錫主義和冷戰來挽救大選的可能落敗。

因此，在內特朗普試圖以聯邦部隊鎮壓地方動亂，也試圖大撒公帑來救市，並且開始用「反美」政治口號壓制異見者。

在外則會集中攻擊中國，且會採比對俄羅斯更惡劣的措施。關領事館只是開始，最大的危機是軍事冒險主義，偷襲中國。在特朗普及極右派會失去政權之前，作最後一擊，以冀起死回生。

面對這樣的形勢，世界與中國似乎被動，稍作反制，主要還是靜觀其變。

其變是十一月的大選，特朗普與共和黨會否落敗。美國建制的力量似乎已蓄勢要打敗特朗普政府，民主黨的拜登是等待特朗普狗急跳牆地接連犯錯，民主黨在大選前也不設法挽救美國的疫情與經濟，一切依賴大選來改朝換代。但假若特朗普不肯從白宮撤走，或他反轉勝了連任，美國建制、世界與中國怎辦呢？