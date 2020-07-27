上個世紀六十年代初，印度在中印邊境頻頻武裝挑釁調兵遣將、犯我領土，其舉動得到美帝和蘇聯的公開支持，在國際舞台大造聲勢。

毛太祖御前會議上對文武大臣說，你們感覺到壓力了沒有？我就沒有！我這個人是打仗的行武出身，多年不打仗就悶得慌。看來在中印邊境少不了一場惡戰，雖然不會發展成為抗美援朝那樣的戰爭，但會引起世人關注。我是準備打一仗的，不打一下印度的尼赫魯得不到教訓，蘇聯的赫魯曉夫也以為我們會買他的帳，我就是要讓他們清醒的認識到，中國共產黨根本不把他們放在眼裏，在我毛澤東眼裏，他們狗屁不是！這場戰爭的打法，我來決定！

沒多久，中印邊境反擊戰在毛皇帝的決定和打法下大獲全勝。印軍落花流水，美蘇「撐印反華」的圖謀失敗告終。從此，印度老老實實，不敢亂說亂動。中國的大勝並不在於當年實力多強大，相反，在許多方面弱於有美蘇撐腰援助的印度。但是中國有「行武出身」、不怕打仗、很會打仗的毛皇帝，不畏美蘇印，把他們視為「狗屁不是」的紙老虎，牢牢掌握了這場仗怎麼打、何時打、打到甚麼程度的主動權、決定權，故金戈鐵馬，橫掃千軍如捲席，不僅軍事戰場上戰果驕人，而且在國際外交戰略上取得大勝，新中國屹立世界東方更加自信，無人敢輕侮也。

今天我們遇到了比當年更嚴峻、更複雜的形勢。比當年的美帝行使霸權更加肆無忌憚，直接跳了出來率領一夥嘍囉向中國發起新冷戰，試圖徹底打垮中國。這場新冷戰絕不排除會發展成軍事熱戰。當年老美撐印反華，挑唆邊境戰爭，是要防止所謂「共產主義擴張」，並未感到中國對美有真正的威脅。今天老美磨刀霍霍、親自動手，是因不僅深感「共產主義」已經在中國特色社會主義的發展中「大國崛起」，而且已對老美霸權構成重大威脅。老美對中國的打壓和圍剿勢將空前兇狠殘暴，而當今中南海領導人可有毛皇帝的氣魄、膽量和手段乎？