風水輪流轉。新冠肺炎疫情爆發之初，居住內地的香港居民紛紛撤回，反對派更大聲疾呼要求「全面封關」，禁止所有內地人來港。如今內地疫情早已受到控制，反而香港出現第三波大爆發，單日確診數字連創新高，人心惶惶之下，不少港人掉頭北上避疫。然而荒謬的是，公民黨政客至今還在喋喋不休要求對內地「全面封關」，並要求港府停止推出「粵港澳健康碼」，真可謂顛三倒四，不知所云。

三歲小孩也知道，香港第三波疫情主要是從外國輸入，那些獲豁免檢疫人士例如海員及機組人員成為最大防疫漏洞，與內地疫情根本無關。所以很明顯，現在是內地人擔心香港疫情，而不是香港人擔心內地疫情，是內地暫時不願推出健康碼，而不是香港不想推出健康碼。反對派政客罔顧事實，本末倒置，只能證明他們腦袋確實有問題。

除了腦袋有問題，反對派一味要求對內地「全面封關」，顯然還有不可告人的政治目的。居住內地的香港居民達數十萬人之多，如果港府全面封關，意味着他們將無法在九月立法會選舉中返港投票，這不正是反對派最想見到的結果嗎？

不近情者多藏奸，美國總統特朗普為了爭取連任而不擇手段，香港反對派得其真傳，自然也是無所不用其極。問題在於港府如何選擇，是坐視反對派陰謀得逞，還是因應疫情叫停選舉，港人在看着，中央也在看着。

說來實在可悲，香港作為經濟發達及醫療設備先進的地區，防疫水準卻被指比第三世界還不如，令人無地自容。難為那班黃絲一直自高自大，不僅以俯視眼光看內地，而且將政治凌駕防疫，連港府要求深圳協助檢測病毒也被指將港人基因「送中」，連有人提議內地派醫護人員來港協助抗疫也被視為洪水猛獸，簡直匪夷所思。事實證明，政治邪毒的禍害甚於新冠病毒，後者可以防治，前者根本無藥可醫。