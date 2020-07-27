本地疫情失控，昨日又過百宗確診，三數星期前總個案還只是一千出頭，不知不覺已經超越二千六百宗，相信本周內將會突破三千大關。患者遍布各階層，深入院舍，所謂播毒者很多都是不知不覺間被傳染，這一波源頭還是未明，當局一籌莫展，不少專家直斥是政府防疫漏洞，船員獲豁免強制檢疫，容許來港換班，把病毒帶入本地社區。

政府一直死撐豁免檢疫安排是因為人道理由，行政會議成員林正財更表示，部分船員半年沒有上岸，對身心有很大影響，聲稱本月初已經收緊措施，船公司答應船員不會到社區，但有船員「不乖、不聽話」，未來在執行上需要嚴厲一點。

真是可笑，就算親生仔都未必聽阿爸說話，由特區一手栽培的年輕人也搞革命反政府，淪為暴徒，視法律如無物，政府哪來的信心，外地的船員會乖乖地聽話留在室內？明知他們久未登岸，有機會當然會玩個夠本，這是人之常情，亦是常識。政府原來這樣好客，暗地製造機會讓船員娛樂消遣，順便「排毒」，或者說「播毒」比較貼切點吧！難為七百萬港人，半年來如臨大敵所受的煎熬，大家咬實牙關自己做好防疫，希望捱過這一關盡快回復正常生活，但病毒致命，政府抗疫甩甩漏漏更是「攞命」，後知後覺，朝令夕改，犯了所有兵家大忌，惡果卻是由市民承擔。

這麼多專家為抗疫作了不少專業意見，官員卻每每在出事後才採用來補鑊，今次又跪低了，宣布由本周三起暫停船員換班，並收緊船員、機組人員及其他豁免檢疫安排。

如果收緊豁免檢疫可行， 為何要死多幾個人爆多幾百個案，政府才施施然實行？檢疫安排寧枉毋縱，愈嚴格愈好，絕不應冒險放高危人士入關。現在出事了，又來跪低，之前的錯誤看來不需負責，患者家屬只能嘆追究無門。