泛反對派初選完成，以高票數勝出的都是攬炒派，一向在立法會中佔泛民多數席位的民主黨和公民黨處於劣勢，部分如黃碧雲已表明退出立法會選舉。她的黨友中，除了一向走衝擊路線攬炒派同路人的許智峯和鄺俊宇外，其他如胡志偉、涂謹申、林卓廷等都只是勉強以最低票數入閘，光芒盡被幾個攬炒派明星奪去，甚至連名字也未聽過的「素人」，初選得票也遠超過這班現任議員。

有一個說法，是這個初選的設計，基本上就是為了安排泛反對派大換班，初選前協議，參加者承諾按初選結果派出隊伍參選立法會，攬炒派便可憑他們有絕對優勢的網上投票佔據泛反對派的參選名單，把部分的傳統民主派議員淘汰出局。只不過民主黨和公民黨內缺乏對泛反對派的形勢分析，也沒有整體策略，才被攬炒派逼宮，變成靠邊站的少數。

所以有分析說這次初選其實是泛反對派換代成功的表現，傳統泛民失勢，新一代攬炒派上位，下一屆立法會的反對派將以攬炒派為主，剩下幾個傳統民主派只淪為陪襯。

在立法會未來選情上，泛反對派仍有變數，選舉時是現場投票而非網上投票，投票人之中多數是傳統選民，年紀稍長也較溫和，他們的選票極可能會投給比較熟悉的傳統民主派而非所謂「政治素人」。

泛反對派的另一設想是希望通過配票，在地區議席操縱選情，利用配票機制，把選票分配給最有機會的候選人，保證拿到最多議席。他們舉辦初選其實是收集選民資料，以備在立法會選舉時作配票用。不過，就算這次他們真正拿到六十萬選民資料，組織者準確掌握每個地區選情，精準估算出同一陣營候選人在不同時段實際得票，還需要這些選民絕對忠誠，死心塌地跟指揮棒指示投票。以這次初選的得票看，投票人明顯傾向支持攬炒派，要求他們策略性把選票投給自己不喜歡的候選人，可能會有困難。

另一影響因素是民主黨和公民黨都歷史悠久，資源較多，到選舉時無論宣傳和人手都比較充裕，這些都是他們的致勝本錢，絕對不會與其他泛反對派候選人共享。

只要傳統泛民政黨通過初選能出線，在真正立法會的選舉時仍可以憑經驗和資源壓倒無名聲無實力，只靠一班烏合之眾聚集起來的「素人」。不要忘記香港立法會的地區選舉採用比例代表制，上次區議會建制派兵敗如山倒，但仍能夠保持六四的得票比率。建制派只要不發生內訌，要保持地區直選三十五席中的四成議席並非難事。所以立法會選舉的重頭戲反而是功能組別議席之爭。