都說立法會議席是肥缺，滿口仁義道德的反對派政客尤其爭崩頭。參選人最近陸續收到選舉主任信件詢問其政治立場，對此，反對派表面上擺出「預咗」的態度，其實內心虛怯，最驚就是被DQ。

看公民黨的「滑頭」回應，更令人對這班毫無原則底線的政客鄙視。對於選舉主任問，現時是否有意請求美方制裁香港、有否意圖請求其他外國政府推動類似《香港人權與民主法案》，公民黨多名參選人回覆「沒有」。當然沒有了，皆因過咗海就係神仙，制裁已經實施，何需再跪求外國？至於過往請求外國制裁特區官員的言行，如何符合擁護《基本法》和保證效忠特區的要求，公民黨則自以為高明地回覆，難以接受問題的主觀詮釋和假設，外國政府制訂任何法案皆由其立法機關自行決定，而且相關言論在《港區國安法》公布前作出，反要求選舉主任指明這些言論如何牴觸《基本法》。瞧，轉移視線，答非所問了。

呵呵，為了那十萬餘元月薪，各式各樣津貼，豐厚的任滿酬金，以及自以為尊貴的地位，這班開口「為美國而戰」，閉口「否決預算案」的自稱民主鬥士，居然連一直高舉的政治主張都唔敢認，還有廉恥誠信乎？當日窮兇極惡叫囂美國制裁中港，現在又說這是別國政府決定，好一招金蟬脫殼。不難想像，這班政治小丑為求入閘，更多更肉酸的事都幹得出來，還會以「大丈夫能屈能伸」、「留住有用之軀」、「權宜之計」等冠冕堂皇的藉口為自己的醜態貼金。

人們不會忘記，公民黨郭榮鏗去年巴巴的跟着陳方安生、莫乃光屁股後面，跑去美國游說當地政客制裁中港，一副光宗耀祖的嘴臉，既充當美國代言人，又在美國落實制裁後感激涕零。還是陳方安生和莫乃光經驗老到，紛紛急流勇退，只有這班傻不愣登的大狀還堅持參選，不DQ他們也對不起其厚面皮了。