一位超級富豪的千金經營餐廳生意，過去一年遭受暴亂、新冠肺炎疫情兩面襲擊，可謂「非戰之罪」，最後賠了兩百萬元，便暫且把店舖關了。這虧損數字，幾乎等於新界區半層小型「上車盤」的價錢，換作一般人肯定大嘆吃不消。但小妮子的先父，家財以千億元計，二百萬元又何足掛齒。不少人談到這則消息，都艷羨不已，慨嘆生來就有「大靠山」真好，永遠無懼風吹雨打。

香港特區就猶如富豪千金，投得好胎，一出世便有祖國護蔭，哪怕外頭濁浪排空，卻總能穩坐在釣魚船中。可惜部分港人身在福中不知福，非但不懂感恩，還常跟老父抬槓。

近日，香港感染新冠肺炎的人數迭創新高，醫院有人滿之患，身邊的朋友問筆者有否替特區而憂，答曰：「我是有小憂而無大愁。」情形就如你問那位富豪千金，生意賠了感覺如何，她當然不會歡天喜地，遺憾是難免的，但不至於愁入心腸，因為虧損再多，總有家人替她包底。

香港也是一樣，背靠祖國，在新冠肺炎疫情下，便坐擁世界上最大的一張安全網。弄不好的，假如每日確診患者攀升至數百甚至上千人，我們應付不來，國家自然會派出大隊醫療精英來援，香港是垮不了的。

今年三月，意大利的新冠肺炎疫情十萬火急，想求助於歐盟，盟友們卻冷眼旁觀，最後還是要遠在千里之外的中國援手。在最危險的時期，傳聞意大利提出將全國醫院的深切治療部交由中方接手，後來或許是疫情紓緩了，又或許是條件談不攏，事情才拉倒。

換作香港則不同，不必談甚麼複雜條件，北京永遠站在身旁，有求定然有應，畢竟彼此是一家人。做子女的不一定孝順父母，但做父母的總是無條件地愛子女，哪怕一次又一次受傷害，仍終不言悔。