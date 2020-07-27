疫情兇險，已到了人人自危嘅地步！一聽見確診、新增死亡人數，老朽個心就離一離！每日確診過百陸續有來，而新增確診患者到訪過嘅地方，食肆名單愈增愈多，一啲大型連鎖快餐店喺多區都榜上有名，老朽常去嘅幾間都上晒榜，睇來三餐都要自家煮一段時間！做個孤獨老人，無言獨上天台看夕陽西下，自我調適！

疫區愈爆愈有，繼慈雲山後，屯門又成重災區，屯門新墟康和護老中心黃金分院，兩日來共十人染疫，院舍約二十名院友及多名工作人員需隔離檢疫，附近嘅居民都表示擔心！名人去電台開咪又中招、兼職送薄餅嘅外賣員又賴嘢；消防、的士司機、晚宴群組，個案日增，人心惶惶自是必然，主婦連去街市買斤菜都步步驚心，阿婆去飲早茶都戒埋，香港呢個「福地」，喺廢官無能，玩殘市民下，已漸步向悲情城市！活着，只求保有呼吸節奏！

衞生防護中心指，源頭不明個案患者多係到街市買餸嘅家庭主婦及長者，懷疑人多擠迫嘅街市係傳播病毒嘅高危地點，呼籲市民減少去街市。據記者報道，黃大仙及大埔墟街市人來人往，市民明顯加強防護裝備，有人佩戴眼罩、手套、口罩，避免接觸錢銀；亦有市民一次過購買幾日食材，減少去街市次數。

世事常變，依家街市成高危之地，主婦成高危身份，家庭主婦要具備一顆勇敢的心！本報於多個街市及交通工具嘅公共設施抽樣委託專家測試，發現有街市欄杆扶手含菌量比家用廁板含菌量高，而且逾半樣本含大腸桿菌。食環署可能聞到𤓓味，由昨日起一連三日，安排十二個位於港島及新界區嘅街市，提早晚上七點關閉，進行徹底清潔消毒；亦會陸續喺人流較多嘅地方加設體溫探測儀。清潔街市，應該每日都做，尤其扶手梯、欄杆宜隔三至四小時消毒一次，而一星期起碼要有一日大消毒，並非疫情失控下先去做！