今年全球都不平靜，正當多國忙着和新冠肺炎疫情搏鬥之時，疫情最嚴重的美國卻另闢戰場，不斷撩事生非，對華更是翻臉點火，特朗普最新說法是連貿易協議也可能不要了，因「現在覺得與中國的貿易協議不重要了」，也就是說，美國可能在貿易戰、科技戰與外交戰上與中國較勁，有悲觀者更認為中美可能還有軍事戰在後頭。

美國雖號稱民主國家，但持旗手只有特朗普，在共和黨控制國會，新聞界被特氏欺凌兼無視下，美國反對派與民間智庫的聲音根本不會進入白宮，成為白宮團隊考慮的策略。於是，特氏任憑個人需要，把中美關係、美俄美伊關係等，一一押上牌桌。

中美關係前年開始轉差，貿易戰打了一年多，剛見轉圜，又有新冠肺炎來襲，美國疫情慘重，甩鍋卸責中國令雙方關係再插水，之後又有《港區國安法》的紛爭。這期間，最刺激特氏的還是他的選情，在疫情和黑人民權運動後，他的民望已從一度有優勢變為大落後對手十五個百分點，眼看大位不保，特朗普也豁出去。

特氏先是七月中簽署《香港自治法案》，宣布制裁香港；在二十一日要求中國關閉休斯敦總領事館，並限三天離開。中國不能示弱，也還擊了。雖然有人說，我國外交部宣布關閉成都館時，只說：「中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求」，沒有明確提出限期，似乎立場不夠硬。這是外行看法，俗話說，內行看門道，外交部的公告有中方會提出要求之說，而要求可以加、加、加，這就是細節的魔力。也就是說，外交部的立場非但不弱，而且可能有後着。當美國成功爭取中國還擊後，中美之間這盤棋已透出烽煙味，在美國大選前，雙方關係都不會好，既然特氏已撕破臉，中國也只好陪練，比併一下誰能笑得更久！