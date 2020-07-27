西藏黨政高層近期正在進行一輪大規模調整，涉及多位省部級高官。調整方式同時覆蓋中央與地方、省際之間、本地三種，且頻度集中，並不多見。

增量方面，青海省委常委、副省長嚴金海（藏族）調升西藏自治區黨委副書記，成西藏的第五號人物；山南市市長普布頓珠就地擢升西藏政府副主席，是首位七○後藏族幹部。減量方面，西藏區委常務副書記丁業現、區委常委兼宣傳部長邊巴扎西、政府副主席石謀軍等均調出西藏。邊巴扎西進京擔任國家民族事務委員會副主任，石謀軍調升甘肅省委常委兼秘書長。丁業現去向尚待官宣，但料將等待本月底政治局會議後見分曉。

在內地三十一個省、自治區、直轄市中，西藏的黨政機構最為特殊，獨一無二。其他各省基本都是黨委設十三名常委、政府設「一正八副」，間或小有出入。常委中包括書記和二名副書記，一位兼任行政首腦，一位是專職副書記。新疆雖然有三位副書記，但因其中一個名額是生產建設兵團政委的例牌兼職，除此之外，與其他省份並無二致。

而西藏設有十五名黨委常委，副書記有四位，政府副職更多達十六位，整整是其他省份的兩倍。究其原因，一者西藏條件艱苦，領導幹部常常需要輪值休養；二者西藏具有特殊的宗教因素，領導層中存在很多結構性人選。如西藏政府副主席甲熱•洛桑丹增，三歲被認定為昌都強巴林寺活佛。如今已六十七歲，擔任副主席十七年。這是其他省份的正職都無法企及的待遇。再如，其他各省政協主席都是專職的中共幹部，只有西藏政協主席自一九九三年起就由全國政協副主席帕巴拉•格列朗傑兼任，迄今已長達二十七年，是中國連任同一職務時間最長的現任官員。

同時，西藏領導層漢藏幹部通常遵循一定比例。十五位常委一般是九比六或十比五。作為核心團隊的「一正四副」五位書記，多數時候是三比二。四位副書記，分別擔任人大主任、政府主席、黨委常務副書記、政府常務副主席。人大主任、政府主席例由藏族幹部擔任，其他三位職務則基本是漢族幹部。除外調者外，常務副書記是書記的首席候選。如現任書記吳英杰，以及曾經的郭金龍。

西藏還有一點特殊之處。其他省份，省長、市長都是二號人物，唯在西藏則是三號，排在人大主任之後。通常路徑是政府主席轉崗人大主任，再晉升全國人大副委員長。近十年來的向巴平措、白瑪赤林皆是如此。現任人大主任洛桑江村此前也擔任政府主席。

此次嚴金海接替丁業現擔任西藏副書記後，五位書記比例變為漢二藏三。三位藏族副書記包括洛桑江村、政府主席齊扎拉及嚴金海。值得注意的是，只有洛桑江村是西藏本地人，齊扎拉和嚴金海分別來自雲南藏區和青海藏區。這一結構也是近些年來少有的。嚴金海此番卡位，未來仕途看漲。而作為第一位七○後藏族高官的普布頓珠，更是着力培養的後備幹部。