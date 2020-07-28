世界視線：特朗普恐失德州　求連任鋌而走險

美國的國內外政策當前無論刮起何種風浪，背後一個必然的因素，就是總統特朗普的選情，尤其是上周三的民調顯示，特氏在德州的民意支持率，居然比民主黨對手拜登還落後了一個百分點。

區區一個百分點，在其他州還可以說無傷大雅，但德州就不同了，這裏是共和黨的鐵票倉，自一九八○年以來，該黨還沒有哪位總統候選人，包括特朗普本人，曾在這裏輸掉。如果德州持續倒向民主黨，不僅預示着特氏連任無望，就連共和黨的大黨地位都會動搖。

因此，當美國國內聯邦執法人員公然到波特蘭拘捕示威者；當國外美軍的航母艦群頻密游走於印太以至地中海，就不能不令外間懷疑，連串事件或多或少服務於刺激特朗普疲弱的選情。基於此人的其中一項主要競選策略，就是把國內的貧富懸殊及新冠肺炎疫情失控等矛盾，轉移成社會和國家對立情緒，德州民調的表現，無疑會刺激他在競選策略上鋌而走險。

然而這反過來也恐會令特朗普的競選方向進一步「失焦」。須知道，以白人基層為主的選民四年前推選他上台，根本原因是希望強化白人的社會及文化主流地位，並改善生活狀況。特氏若無法呼應這一訴求，轉移矛盾亦未必能夠留住選民，德州的民調變化就是明證。

從更為廣泛的角度而言，共和黨國內外政策的激進化，當然也不僅僅是服務於特朗普的選情。如果特氏連德州都守不住，該黨的鷹派勢力也就必然對前景作最壞打算，即白宮大概會在總統選舉後易主，他們會被掃出白宮決策圈。因此，共和黨鷹派力量會在剩餘時間內，爭分奪秒強推歐洲軍事力量重組、印太戰略等，以便製造新冷戰既定事實，促成對歐亞各主要大國的圍堵和離間。也正是在這共和黨的存亡之秋，曾出任特氏首席謀士的美國右翼領軍人物班農，再次變得高調。

可以預見，特朗普及其背後的權力集團，即使無法爭取游離選民，也不會輕易放棄德州的死忠支持者。在國內外更強硬的姿態與動作，將成為大選前白宮和共和黨的主旋律。