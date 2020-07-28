正論：抗疫未做好把關　遲來加辣為時晚

抗疫如救火，政府遲遲未能撲熄，疫禍燒到每個市民眉睫！本港連續第六日確診破百宗，昨日更有六十多宗初步確診。新增一百四十五宗新型冠狀病毒確診個案，一百四十二宗屬本地感染，五十九宗源頭不明，死亡個案增至二十二人！這些不僅是數字，而是代表每一條人命，有血有肉的控訴，迫使政府昨日為防疫措施加「辣」。

政務司司長張建宗昨日公布四項抗疫新措施，全港食肆全日禁堂食、美食廣場座位封閉、體育處所及游泳池關閉、禁聚令收緊至兩人，另會強制市民於室內及室外的公眾地方戴口罩，由周三起生效，為期七日，但未有傳聞中的「禁足令」，張建宗表示，「禁足令」等同宵禁，市民不能外出會嚴重影響生活，執行上亦難度高，故此未有推行。其實禁聚令由四人收緊至二人，已經令到大部分社交聚會無法舉行，政府是否鼓勵情侶拍拖，不許三五知己見面？禁令本身就有不少灰色地帶，官府只是頒令，沒有仔細說明，百姓一頭霧水，為免誤墮法網，恐怕連街也不敢出。

雖然未有「禁足」「宵禁」，但整體加辣措施已經令到市民出外極為不便，甚至上班也沒有飯食。政府呼籲僱主盡量容許僱員在家工作，減低僱員因買外賣時大量人排隊聚集的風險。但很多工種沒法在家工作，打工仔又不能堂食，買回公司除口罩進食，密閉空間大大增加交叉感染風險，算來算去，惟有買飯盒到公園用膳。烈日暴曬，一眾白領男女吃盒中乾炒牛河，自己卻被「乾煎」，想像這畫面也為打工仔感到淒涼。

淒涼的還有餐飲業界，業內人士預計，若食肆被禁止全日堂食，整個行業在七月的生意額料大跌四十至五十億港元，下月更會進一步擴大，本來「吊鹽水」的行業還要接二連三承受迎頭痛擊，逾五千間食肆恐面臨倒閉危機。業界促請政府推出即時現金支援，否則難以捱下去。

政府補鑊措施，全港市民一同被迫要捱，另外一個辣招，就是室內口罩令延伸到戶外，即所有公眾地方都要強制佩戴口罩，除非有合理辯解，例如醫療或身體特殊情況。措施涵蓋吸煙、做運動如跑步及行山等。早前室內口罩令公布時，已惹來質疑，難道戶外打噴嚏不會散播病毒嗎？要做為何不是全面實施？結果又是拖拉了差不多七日，才把措施擴展至室外。

眾所周知，行山及跑步強身健體，有益身心，疫症時期減少娛樂消遣，卻繼續保持運動，希望以強健體魄對抗疫症，現在強制要戴口罩，炎炎夏日，戴口罩徒步已濕透，更何況是有氧運動，根本難以呼吸，基本上叫大家不要運動了，變相是禁運動令。煙民情況也一樣，能不除罩吸煙嗎？食物及衞生局常任秘書長陳松青在這時候還說風涼話，呼籲煙民大可趁機戒煙。問句陳秘書長，那麼政府是否亦乘勢禁賣煙呢？風頭火勢，如此涼薄說話，竟然出現食衞高官口中，無疑火上加油。

抗疫全線告急，醫院病床方面緊張，公院負壓病床已差不多全部用完，入住率已高達八至九成，令到每日有過百名確診病人等候入院，有些更要等三日之久，情況並非如當局所淡化「不理想」，而是危急惡劣，數月前大家批評英美「佛系抗疫」棄病者在家中，風水輪流轉，現在輪到香港人在等死，更加有機會傳染家人，以致蔓延社區，都是拜廢官所賜。醫管局稱會安排年紀大、有長期病患或有明顯病徵的確診者優先入院治療，不少人雖然確診但因無病徵，則會較遲安排入院，希望市民配合。好一句叫市民配合，這些無病徵者行得走得，未必會自律留在屋內，若等得久，出外透透氣，隨時變成散播病毒的隱形疫彈，政府又沒有叫他們戴手帶，其他人又如何辨識？

市民等死，愁城坐困。慈雲山為第三波疫情重災區，昨日公布離世的其中兩名新冠肺炎患者，一男一女，皆是來自該區的長者。政府宣布未來會為慈雲山區的居民進行全民檢驗。這又是一個遲來的措施，數星期疫情重燃，慈雲山情況最嚴重，無論食肆及住戶皆有中招人人自危，老幼徬徨無助，政府既不果斷封區，又不即時為區內居民檢測，只是空口叫大家盡量不要外出或跨區，把責任都推卸在市民身上，任其自生自滅。結果疫症不斷擴展，區內慘如死城，受害者不斷增加，政府才決定全區檢測，未來兩星期完成，目標四萬名居民。這樣耽誤了三星期，錯過了多少防治時機，公公婆婆無辜枉死，竟然一句道歉也沒有？

不見棺材不流眼淚，檢測範圍愈大，愈顯示疫情的嚴峻。截至上周六已化驗三萬七千多個樣本，當中八個樣本初步呈陽性，餘此類推，本地隱形患者數以百計。政府急忙在未來一周起，將大型病毒檢測擴展至萬四名小巴司機、三百個街市的租戶及九百名特殊學校及院舍員工，連同較早前的院舍員工及的士司機等，估計整個計劃涉及五十萬人。換句話說，接近一成人口，都有極大染疫風險。

政府把關不力，把全民捲入疫慌。第三波疫情突然爆發，短短三周內確診人數倍增至直逼三千人，不少專家都估計與政府大開中門，讓多個類別人士豁免強制檢疫有關，例如穿梭各國的海員及機組人員本來是高危一族，其他國家大都對這些人士嚴格檢疫，控制入境，獨香港大發慈悲，高叫人道主義，讓萬名人員不用強制隔離，可以直入市區播毒。各界疾呼危機，政府才如夢初醒，收緊豁免措施，及要求提交樣本。衞生防護中心表示，單單七月一日至今超過四十宗海員確診，而之前數個月，有幾多隱形患者獲得豁免檢疫，因為沒有檢測，無從稽考，政府對外人仁慈，實在累死香港人。

一切的所謂抗疫新措施，既然現在可以推出，為何不早早果斷實行？本來是預防措施，因為三個星期的延誤，變成了補鑊甚至救亡。若疫情繼續不受控，恐怕要採取更嚴厲社交距離命令。沒有人希望香港實行「禁足令」宵禁，但這個政府朝令夕改，失信於民，隨時跪低，今日信誓旦旦不推行，難保三數日後忽又改變主意。為了補救過失，不斷加辣，政府是把市民當實驗品，還是犧牲品？