功夫茶：東網新姿難抗拒　粉絲知音遍天下

問吓大家，有乜係適合晴天遊覽，也宜乎雨日漫步？簡單一句，即係全天候廿四小時貼心陪伴你！哈，唔係阿媽，唔係情人，而係一秒通全球華人嘅《on.cc東網》！連天王天后都甜滋滋、笑嘻嘻揸住部手機話：愛上網，愛上「繽FUN星網」！東網粉絲知音遍天下，絕對唔係吹水，完全經得起時間考驗㗎！

嗱，有因必有果。凡有華人處，都知「上東網，知天下」！東網銳意革新，勵精圖治，投下重本為讀者提供更多貼心功能，更豐富多姿多采嘅內容，永遠以讀者為本。因果嘅嘢，用毛澤東嘅話，就係「世上沒有無緣無故嘅愛，亦沒有無緣無故嘅恨」，點解有啲企業愈做愈燶？有啲媒體折墮到乞求訂戶？之唔係種下嘅惡果太多囉！

東網粉絲知音者眾，靠嘅唔係僥倖，而係靠仝人全情投入、全神貫注做好每個細節，精益求精，不敢怠慢，務求做到最好！登登登登，終於成績噴薄而出，東網全球總瀏覽量一度突破八億！冇錯，係八億！而APP及網頁版嘅每月活躍用戶人數突破一千萬！

除咗向一眾粉絲和知音講句「多謝晒大家厚愛」，功夫茶及仝人未來必更砥礪前行，不敢稍稍鬆懈，務求推出更多姿多采嘅節目！做到上東網，令讀者「無一時一刻，不適耳目之觀」！呢兩句原為清初才子李漁讚賞荷花喺唔同角度下，無時無刻都有特別可觀賞之處，用諸東網，固亦有鞭策之作用也。

呢，東網做新聞，永遠走在最前！去年六月嘅反修例風波，前線記者不畏勞苦，無懼烈燄硝煙，以最貼身嘅現場直播，將事實真相第一時間帶給讀者，此役令東網贏盡口碑，全球總瀏覽量飆升至八億三千五百萬頁次，APP及網頁版嘅每月總活躍用戶人數超過一千零一十萬。嗱，近月新冠肺炎疫情嚴峻，東網緊守崗位，密切跟進疫情消息，絕無甩拖，是以近幾個月來全球總瀏覽量亦十分驕人！

東網新姿節目難抗拒，嶄新娛樂消閒平台「繽FUN星網」自推出以來，讀者深愛，娛圈中人追捧，一句話：最強娛樂新聞、最潮生活資訊，無得輸！每晚播出嘅「繽FUN主播室」，大派禮物同優惠，觀眾只要點擊影片左下角出現嘅按鈕，着數立即到手！精明觀眾，點忍到手！

仲有評論王牌「東網視頻」，多位主播剖析各個熱門議題，用字生鬼，一針見血，主播「仙迪」伶牙俐齒，鬼馬扮相，愛死網民！唔怪之得跨平台觀看次數高達一千五百萬。功夫茶介紹唔切咁多好嘢咯，未安裝東網APP嘅讀者，快安裝或即掃描右方QR Code即享受！廣告商更要快手落廣告，目標顧客一網打盡！總之，一撳東網，耳目清爽，問你點抗拒！