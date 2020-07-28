神州觀察：洪澇災害毀家園　恢復重建需落力

內地洪澇災害仍在持續，並將由長江流域擴展至黃河、松花江等流域，最終形成覆蓋全國大範圍的災情，各種經濟損失在所難免，相關搶險救災、應急管理措施更需確保快速高效落實，否則便是人禍加天災，令百姓苦上加苦。這種精神亦需延續到災後重建救助當中，容不得半點敷衍懈怠，包括救災款項的分派使用環節須把好關，慎防誤國誤民的貪瀆問題出現。

國家應急管理部公布，截至一周前的洪災直接經濟損失已逾一千一百億元，當中包括四千五百多萬人受災，百多人死亡或失蹤，三百多萬人次緊急轉移安置；另有三十多萬間房屋倒塌或損壞，四百多萬公頃農作物受災。尤其值得關注的是，與對上五年同期均值相比，今年汛期受災人次上升逾百分之七，緊急轉移安置人次更上升近兩成，足見相關救援工作形勢嚴峻。

大量災民湧現，沒有政府的鼎力救助肯定不行，像在對江西的救災，中央日前就緊急調來山東、江蘇、浙江三省的消防救援總隊，以及部分儲備防汛物資支援抗洪；當局又出動解放軍檢查河堤工事，協助江西村民搶收糧食，以降低損失。類似操作亦被普遍應用於其他各受災嚴重地區，及過往的搶險救災當中，譬如一九九八年抗洪，據指當局共投入了三十多萬解放軍及武警部隊官兵，另有八百多萬地方幹部群眾參與其中。

事實上，抗災救災已成為和平時期軍隊、武警的重要職能之一，故當洪水過後，仍需擔負起協助百姓重返、重建家園等重要任務，房倒屋塌、流離失所已令災民身心俱疲，總不能叫他們自己一磚一瓦去砌，還有那些被淹浸沖毀的莊稼作物，皆需大量人手修整或補種。此外，當局還可組織公安、消防、衞生等專業救援隊伍，及發展非政府組織和志願者隊伍，廣泛動員一切可動員的社會力量，共同伸出援手，令災民早日渡過難關。

有人手還需有錢，各項救災補助金、救濟糧必須及早分發到戶，與此同時，更需做好災情再核實工作，畢竟抗洪階段時間倉促，各項數據勢難調查統計全面。當局還應根據逐年財力增長、物價變動及居民實際生活消費水平等因素，實時檢討提高救災補助標準，建立自然增長機制；乃至對於災民中的特困戶考慮酌情追加補助，或是發動社會救災捐贈，實在不行，就先開倉放糧，以解燃眉之急，總之不能見死不救。

更需強調的是，救災資金下撥情況必須有一套透明、可供有效監督的機制，否則難免又會出現層層盤剝，貪官污吏上下其手、中飽私囊等腐敗行為，這種情形過往見得太多，對此不妨多設民眾舉報熱線，一經查實，定當嚴懲不貸。