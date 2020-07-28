海內外不少人反對中美冷戰，怕的是破壞世界的和平與發展，這是良好的願望，但殘酷的現實政治從來都不按人們良好的願望行事。

中國不願有冷戰，但美國怎樣呢？美國大多數人相信也不願，但美國政府被挾持，美國媒體也被操縱，都是用妖魔化中國、妖魔化中共，來作出各種無理無賴的攻擊。新冷戰宣言是美國政府發出的，全是沒有根據的政治極端意識形態的言詞，不講道理，不講法治，不講國際法律倫理。

美國政府不講道理，因為它自知無理，也不願意找道理來支持它的政治政策。它只是蠻橫地訴諸狂熱的反共、反非白人的種族主義，借助美國社會裏狂熱的基督教思維，返回到上世紀五十年代歇斯底里的麥卡錫主義。有着這樣的美國政府，美國怎會不再掀起對華的新冷戰呢？

或許可以把這樣的惡劣政治發展，歸咎於特朗普及其極右派的領導班子，也還可寄望他於十一月的大選落敗。然而，美國的政治文化在二○一六年捧出特朗普，雖然普選票數不夠，還可當選，顯然美國的社會與政治有一定支持特朗普及其極右勢力的力量。特朗普政府近月極力妖魔化中國，肆意攻擊，也是為了發動美國內部廣泛的反共、種族主義，以至借宗教掩飾的法西斯主義。在新冠肺炎疫情打擊和反種族主義抗爭下，美國社會已嚴重分裂，政治趨於極端。特朗普未必不會重演二○一六年的例子，票數不足卻以按州計算的選舉人數目當選連任。

特朗普連任之後，會否如內地一些人的估計，得償所願後改變政策，改以培植他家族的政治和經濟利益為主，在內政外交方面轉為溫和？抑或是他已被極右派勢力挾持，一如小布殊總統當年受軍火商、石油勢力慫恿那樣，不惜更極端，或許未必如侵略伊拉克那樣進攻中國，但會全力推行新冷戰，逼壓、制裁、封鎖中國，以對付中國來帶動美國以至全球政治走向極端霸權和排除異己的極右戰略？

後者未必不可能。至少，近幾年特朗普的執政已替美國極右派的全球戰略建立了理論、組織和政策的基礎。特朗普及其家族是沒法挑戰極右派勢力，他若連任，靠的是極右派的組織和政策、政治宣傳，當選後他能擺脫極右派勢力嗎？

特朗普若連任成功，中國與世界面對的是美國霸權主義和法西斯主義的進一步挑戰，冷戰難免，戰爭亦難免，中國與世界是否坐以待斃呢？舊冷戰蘇聯崩潰是出現戈爾巴喬夫、葉利欽等大批高官的賣國，新冷戰又會如何？