「一國兩制」下，香港必然充滿社會主義和資本主義的鬥爭。以新中國成立而論，以中共實現了全國性的生產資料所有制的社會主義改造而論，社資鬥爭仍然不絕，政治和意識形態領域的鬥爭始終尖銳複雜，「誰改造誰」的問題、「不是東風壓倒西風，就是西風壓倒東風」的問題始終存在，那就更遑論香港在「一國兩制」下名正言順的社資鬥爭共存了。

只不過，北京很是有意的保留和利用香港資本主義，此乃充分發揮資本主義香港對中國實現現代化的需要，於是有了「一國兩制」內維持社會主義制度和香港資本主義制度的平衡之舉，用傳統的「以大事小」的寬容實用方針優惠香港，只要不是特別過分，不是傷害了社會主義國家根本，北京對香港的抗爭能讓就讓。

香港的資本主義是英夷通過炮艦殖民主義帶進來的，世界史表明，這個背景下的資本主義和資產階級，在「結束」殖民地「身份」時，通常會有兩大「訴求」，一是內爭民主，二是外爭獨立。英倫在被迫把香港交還中國、結束殖民統治時，駕輕就熟的布置了「民主普選的撤退方略」，以保障香港資本主義在政治上的完整和堅固；而「獨立訴求」則因為中國「收回」香港，不能「九七實現」也。

不過，按照資本主義和資產階級的本質呈現，有了「民主普選」，追求「獨立」遲早就是他們的「題中之義」。對此英美西方早就心中有數，先是積極部署、靜觀其變，繼而推動促進、出手干預，這就是香港回歸二十三年來，他們內外勾結、反中亂港的常幹之事，就是「一國兩制」框架下，社會主義和資本主義的鬥爭之事，這樣的鬥爭愈演愈烈，最終危害了「一國」的主權、安全和發展利益，社資平衡被嚴重打破。

是以《港區國安法》的推出，若果還不能扭轉亂局，恢復社資平衡，那麼香港的資本主義必定會自取滅亡。然而，有人就是不信，以為國際資本很厲害，必定能夠打敗「一國」之社會主義，他們還會不斷鬧騰。