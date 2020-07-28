隨着立法會提名期即將結束，部分參選人陸續收到選舉主任的信件提問，包括是否支持美國制裁香港、是否仍然繼續主張和推動香港獨立、是否進入立法會後要否決所有政府法案等等。這顯然是明知故問，反對派參選人尤其是所謂本土抗爭派的政治立場早已寫在臉上，還需要問嗎？問了又有甚麼用？

有個笑話是這樣說的。有位父親想測試兒子長大後會成為甚麼樣的人，在桌上放了三樣東西，一張鈔票、一本聖經、一瓶美酒，然後躲在窗簾後面觀察。只見兒子吹着口哨進來，看見桌上的東西即四下張望，證實室內無人後，立即敏捷地拿起三樣東西，把錢塞進口袋，把酒瓶夾在腋下，兩手捧住聖經，然後吹着口哨走了。父親不禁搖頭嘆息：兒子日後必定做政客！

這是笑話，也是現實，政客普遍自私、貪婪、虛偽、狡詐，為了個人名利地位，無所不用其極。尤其是香港這班政治小學雞，連最基本的政治常識和政治倫理也不懂，更遑論政治誠信。君不見，有些參選人剛剛還在大聲疾呼要求「民主自決」、建立「理想國」，轉眼間卻信誓旦旦聲稱絕不支持港獨，更辯稱建立「理想國」是把香港建設成更理想的地方，與港獨無關云云，簡直不知羞恥為何物。其實也難怪，立法會議員不僅高薪厚祿，而且身份尊貴，小學雞們豈能不為之瘋狂。

所以說，政客靠得住，母豬會上樹。那些拒絕簽署確認書的參選人，當局固然應即時否決其參選資格，而那些口稱不支持港獨實則邪毒上腦的小學雞，當局也絕不能放其入閘。否則，立法會勢必徹底淪陷，《港區國安法》也勢必淪為一紙空文。「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷丘墟，蒼生塗炭。」《三國演義》裏孔明罵王朗這段話，難道還不足以令港府引以為戒？