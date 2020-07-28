最近大家有沒有發覺，美國總統仿似悄悄地換了人，國務卿蓬佩奧像取代他的頂頭上司特朗普，成為該國最大話事人。事實上當然不是，美國大選還未開始，特氏仍然在位，但行事顯然刻意低調，反而蓬佩奧把其鷹派作風發揮得淋漓盡致，高調發表與中國的新冷戰宣言，呼籲盟友歸邊，看來中美之間一場大戰勢所難免，尤其是領事館風波爆發後，雙方似乎勢成水火，沒有彎轉。

不過國際政治這方面，大家若是只看表面，隨時被其玩弄。美國是全球最強軍事國家，中國排行第三，也不是泛泛之輩，兩國開戰，美國即使打勝仗，也要付出沉重代價。從越戰、波斯灣戰爭、伊拉克戰爭，除了展示霸權之外，實際得益也沒有想像多，更面對國內沉重壓力，尤其是此際黑人反歧視運動持續，內憂還未平息，特朗普雖然喜歡玩火，但骨子裏也是一個商人，不會做賠本生意。不要忘記中方還有核彈在手，單看北韓金正恩以弱抵強，便知道文明社會誰都不願冒核戰攬炒的風險。中國從來不是好戰國家，近年亦缺乏實戰經驗，開戰一定是放到最後的選擇，或者是沒有選擇之下兵來將擋，亦是雙方關係比較被動的一方，主要是看美國在玩甚麼把戲。

蓬佩奧此時搶盡主子的風頭，其實也可能是刻意安排，將來出了甚麼亂子，特朗普可以出來收拾殘局。一個黑臉，一個白臉，把一切事情推在下屬身上，也並非新鮮事。特氏在民調中落後民主黨的拜登，中美關係應是特氏最後一張王牌。不斷打壓中方，希望獲得政治經濟好處，把握最後這幾個月，扭轉國人觀感。

其實，做總統不能做一世，之後還要繼續營商，兩國開戰，你說特朗普的商業王國會不受影響嗎？雙方都不是宗教狂熱國家，文明社會，萬大事都是可以坐下來談判的，你看，吵還吵，大豆還是有在交易呢！