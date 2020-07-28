香港新冠肺炎疫情持續惡化，醫療資源瀕臨崩潰，無論醫護人手及接收確診病人的醫院病床都欠缺，據悉有確診患者被要求留在家中等候幾天。情況漸見失控，醫務衞生當局看來束手無策。有政黨向特區政府請願，與內地其他城市看齊，要求中央派出醫療隊伍來港協助。有傳媒報道稱，特首林鄭月娥曾向中央求助，協調內地醫務人員來港提供緊急施援。也有其他消息透露，上海已組織了一個醫療隊伍，隨時可以出發。

消息傳回香港，某些專業利益團體簡直氣得炸了鍋，先後有幾個醫護團體的代表作出回應。香港醫學會代表接受傳媒訪問，清楚說明反對內地派出醫療隊伍援港，會長蔡堅表示，因為香港醫護都是使用英文交流，而內地講普通話寫簡體字，不能與香港醫護交流，所以來港無用。此語一出，立刻在網上受到駁斥嘲笑。新冠肺炎疫情爆發，遍及全球，最熱衷派出醫療隊伍到各地協助的，正是中國，先後曾派出醫療隊伍去意大利、英國、伊朗、伊拉克、馬來西亞、菲律賓、老撾，以及好幾個非洲國家。倒不知這些中國醫療隊伍是如何跟這麼多外國交流的？蔡醫生是否需要好好向市民大眾解釋一下，怎麼人家去這些國家支援沒有問題，單單來到香港才發生交流問題？

有個香港護士協會日前表示反對內地醫療隊伍來港協助，稱此舉不符香港醫護發牌的有關規定。在這個護士協會眼中，大概醫護發牌才是頭等大事，就算香港發生天災人禍，死傷無數，也只能依賴拿到牌照的本地醫護治療，外人就算眼睜睜看見傷者掙扎也不得動手，以免冒犯至高無上的發牌制度。

網上還傳出公共醫療醫生協會會長馬仲儀的表態：「我們的良知就是不管死多少人，都不會接受內地醫護。」語出驚人，完全不像專業救傷扶危的醫生口脗，幸好馬仲儀連忙站出來澄清是虛假報道，她並未說過這句話。估計是這個公共醫療醫生協會會長在很多本港政治議題上都勇於發言，故遭別有用心者發文「虛構和誹謗」。

香港專業利益團體的回應都是典型死守本地專業發牌堡壘，寧願任由本港醫護資源不足，市民求醫無門，也絕不退讓的只顧維護現有成員利益，不理大眾福祉的團體行為。問題是政府欺善怕惡，不敢為市民利益而得罪這些團體。此所以港大深圳醫院院長盧寵茂也只是建議在深港出入境管制區設簡單的檢測站，替有需要的市民作核酸檢測，既可以利用與內地政府合作的方便，減輕市民負擔，同時避免一些只顧保護私利的專業利益團體的阻撓，令防疫工作寸步難行。