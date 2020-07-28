本港疫情持續失控，患者以每日破百的速度增加，起碼有百多名確診者未獲安排入院，只能在家乾等。會否造成更大播毒隱患，甚至令患者病情惡化危及生命，不問可知。醫管局承認未能調動更多床位，希望市民體諒。惟在世紀疫症面前，患者固然徬徨無助，鄰居何嘗不感到恐慌，有專科醫生批評港府抗疫無能，香港連第三世界也不如，不可謂不中肯。

最可悲的是，香港淪落到如此危急地步，仍有一班政治上腦的醫護懶理病人死活。為阻內地派醫護人員來港支援，香港醫學會會長蔡堅、公共醫療醫生協會會長馬仲儀異口同聲否認公院人手不足，只推說病床不足；醫管局員工陣線一班黑醫護則更離譜，只關心自己薪酬，當公務員都凍薪，竟表示不接受醫管局凍薪。疫情爆到七彩，病人等入院等到死，他們眼中卻只有利益和金錢，寧不悲乎！

最近網上瘋傳一段短片，片中記者問蔡堅何以香港每日檢測病毒的數量遠遠不及澳門，是否採取深喉唾液檢測和採取鼻腔分泌物檢測，在檢測時間上有差異。人們以為蔡醫生會給出專業答案，他卻攞起咪拋下「特首唔同」即表示答完，如此「soundbite」當然引來滿堂喝采，但作為專業人士，他有給出專業答案嗎？只顧出位攞彩，真令人懷疑這是醫生還是政客所為。

更有甚者，一班公院醫護平時無風無浪，開口埋口都說人手不足，甚至發動靜坐要求政府因人手不足而加人工。哈，現在疫情吃緊，每天都有過百患者排隊等入醫院，他們卻說沒有人手不足問題，那麼，過去的所作所為，難道是講大話誤導公眾，目的只為加人工？

一場疫症，見證本港專業墮落，人性醜惡。這班醫護人員只知維護小圈子利益，連救人如救火之際都拒絕讓中央幫忙，寧願眼巴巴看着香港淪陷、病人等死。醫者父母心？希波克拉底誓詞？早就拋諸腦後了。