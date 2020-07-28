踏入二○二○年，香港特區的格局已經大變，本地泛民主派是時候改弦更張，不能一條路走到尾。

泛民的目標是要在下屆立法會選舉中爭取「35+」，意思是要取得三十五或以上的過半數議席。這本來不是甚麼違反天條、癡心妄想之事，中央在《基本法》中早已訂明香港特區最終可以達至普選。只是泛民過去太笨，不停叫囂着向人索取東西，而那樣東西本來就是對方應許給予的，卻因為你態度惡劣、立心不正，人家才遲遲不肯給。

中央其實很樂意給香港「真普選」，只是過去多年來，泛民竟然勾結外國勢力，合謀對付中國共產黨政權。尤有甚者，他們又煽動香港人「逢中必反」，反對訂立國家安全法，反對中港之間的逃犯互換協議，就連訂立《國歌法》，也極力阻撓，對中央近乎沒有一絲信任，完全逾越了人情事理應有的尺度。

情形就如老父答應你，會將旗下一家分公司交予你打理，甚至該公司的財產也可以轉到你名下。但你尚未取得公司管理權之前，已經天天講老父壞話，又勾結其他集團試圖打擊老父的總公司，甚至揚言要分公司獨立自決。要是這樣，你認為老父還可以默默啞忍，然後如常地將分公司交託於你嗎？

老父的經營手法容或有值得改善之處，做兒子即使有不滿，也不該用如此不近人情的方式表達出來吧。所謂「你若無心我便休」，你既然不懂得身為人子之道，甚至視老人家如寇仇，卻仍期望老父兌現承諾，平白將分公司交到你手上，這不是太天真了嗎？

不過，身為父親的，永遠都會疼愛兒子，只要有一天，兒子能端正心思，改變以往「逢父必反」的態度，老父承諾給你的東西，始終是會兌現的。故泛民今後該如何自處，希望他們能好好想想。