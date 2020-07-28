多名立法會參選人日前收到選舉主任的信件，向他們提出質詢。眾所周知，立法會議員是一份肥缺，更是世上罕有嘅筍工，地位「尊貴」，畀人嘅感覺係「至高無上」。反對派議員動不動就拉布，議會經常「點人數」不足而流會，更經常係一開會就喧嘩叫囂搗亂，擲屎尿臭蟲擾攘一番，被保安一一抬出去，就咁又收工可以去歎咖啡或茶，個個月淨係人工都袋十萬個大洋，也就難怪「道不同」卻爭相「為謀」，反對派政客無不為一席位爭崩頭！

今屆立法會選舉，又多了一大堆「素人」或曾是「港獨」激進分子跑出來競選，佢哋明知《港區國安法》就是要趕絕反中亂港、勾引外國勢力嘅政客，卻也想「博一博」，睇吓選舉主任會否打瞌睡，閘門大開放佢哋入去參選，博到大霧，做完四年任期，穩袋過千萬元酬勞，真係好過中六合彩，屋邨仔、屋邨妹都搖身變成私樓業主，如此改變命運，過癮也！

台灣學者楊照有本書叫《如何做一個正直的人》，他說：這一代年輕人，他們習慣於在日常生活中接收了許多與政治相關的口水話題，那幾乎是他們理所當然的娛樂項目，然而相對地，他們卻很少有機會認真理解政治究竟是怎麼回事，甚至很少有機會認真想一下：為甚麼人要理解政治？理解政治有其前提。我相信：理解政治的前提就是「做一個正直的人」。

然而，那些政治小學雞一被選舉主任問立場，就一個二個說「立場已改」，明明每次遊行示威都高呼「光復香港，時代革命」，如今就話「反對港獨」，其說話使人失笑！正應了顧炎武所感嘆：「故士大夫之無恥，是謂國恥。吾觀三代以下，世衰道微，棄禮義，捐廉恥，非一朝一夕之故。」而反對派好些訟棍，又忽然變調說「無意請求美國制裁香港」，前一刻還在舔美爹鞋底，這一刻講啲咁嘅嘢，怎不令人嘔吐大作！