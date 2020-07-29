世界視線：國安顧問也中招　美國抗疫一團糟

正當美國的新冠肺炎確診個案累積超過四百萬宗，死亡人數約十五萬之際，消息傳出，白宮國家安全顧問奧布賴恩證實「中招」，是特朗普政府迄今染疫的最高級官員。據報道，奧布賴恩上周已經沒有再回白宮的辦公室，現時在家中隔離，並且用手機遙距管理國家安全委員會。

新冠肺炎疫情在美國不僅成為有史以來其中一場最嚴重的公共衞生危機，特朗普更將責任完全推卸給中國，以「戰時總統」自居，意味着疫情已上升到「國家安全」層次，如今負責保障國家安全的最高級官員，竟然自己也不能幸免，教人情何以堪。

更令特朗普尷尬的是，眼見疫情未能受控，包括共和黨控制州份在內的地區，確診數字不斷飆升，特氏心知肚明，一味出口術稱疫情「自己會消失」始終不是辦法，他最近親自抓回領導抗疫的大權，重啟記者會，又呼籲民眾戴口罩，以表達「愛國情懷」。豈料言猶在耳，又有高級官員染疫，等於再一次提醒民眾，特氏之前急於推動各地重啟經濟活動，正是疫情不斷的罪魁禍首。

擺在特朗普面前的兩難還在於，如何對外派發定心丸，顯示白宮運作一切正常？特氏選擇的招數，是一如往常的割席，強調自己最近沒怎麼見奧布賴恩。問題是，奧氏位居要津，除了定期向總統匯報，還會跟國務卿、白宮幕僚長以至參謀長聯席會議主席等緊密合作，如何確保病毒不會擴散？反過來說，如果特朗普真的跟國家安全顧問疏於接觸，恰恰印證了外界對特氏的批評，認為他整天只顧看有線新聞節目，霍士名嘴才是名副其實的「國安顧問」。

更令人擔憂的是，奧布賴恩較早前曾出訪歐洲，與英國、法國等國家的官員會面，從事後發放的新聞照片可見，相關官員跟奧氏會面，雙方均沒有戴口罩。歐洲人嚴防死守，不讓美國遊客入境，想不到仍然算漏了來訪高官這一塊。如今英、法等國高層人人自危之餘，或許更擔心山姆大叔重施故技，甩鍋歐洲人把病毒傳染給奧布賴恩。