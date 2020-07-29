產評：期金預示年底危　金融末劫勢難逃

金價近日迭創歷史新高後，出現單日轉升為跌，明顯是投機盤獲利回吐，恰巧被視為「數碼黃金」的虛擬貨幣隨即接力炒上，實非佳兆。凡此種種，在在證明央行無限放水令游資氾濫，商品成為繼股市後的「冒險樂園」，價格大上大落，愈炒愈狂，反是金融市場「末劫」之象！

中美之爭白熱化，加上疫情仍困擾全球主要經濟體，致使金融市場及經濟格局出現兩大現象：先是美國聯儲局帶頭無限放水救市，各地央行毫不猶豫跟風，以免經濟復甦落後於人，例如美國總統特朗普豪擲逾廿萬億港元仍未夠，已展開下階段經濟刺激計劃；歐盟已通過近七萬億港元財政計劃，反映德國徹底放棄恪守財政穩健作風；中國內地也不弱，一籃子財政紓困和刺激計劃規模料近十萬億元人民幣。總之，大家都不顧後果地開大水喉，反正先救眼前火要緊，活得下去再算。

可惜巨量資金並未大舉投資實體經濟，而是產生第二個現象，就是全球股市從三月低位絕地反彈，主要升幅集中在極少數的重磅新經濟股，大部分傳統產業公司收入和股價皆乏善足陳，令股市風險高度集中，估值高處不勝寒。由於股市炒得過熱，無法滿足游資投機需求，商品市場就成為出路，金價由年初至今累升逾三成，就連久未見動靜的銀價也跟着炒起。基本上，無論黃金抑或白銀，今年實際需求皆跌，只是由於全球利率低無可低，抵銷了貴金屬不能產生利息回報的缺點，加上中美地緣政治風險急升溫，美國疫情反彈拖累美元展開新一輪跌勢，「避險」藉口充分，成功結集游資大炒。

如是者，到底金價此輪調整後會否繼續升？觀乎十二月黃金期貨有高達三十五萬張未平倉合約，價格又高見每安士2,000美元，如此重倉在遠期商品期貨的情況不多，故有理由相信十一月美國總統大選前，游資已準備乘金融市場波動升級之便，部署在金市興風作浪，並或多或少預示市場絕無輕視中美之爭升級，情況與之前兩年貿易戰截然不同！

誠然，大家得接受一個現實，雖然美國經濟極差，美元貶值壓力仍待消化，但眼前尚未有其他貨幣可取代美元地位，故主宰金價後市的仍是美元，即主動權依然在美國。值得留意的是，被視為「數碼黃金」的虛擬貨幣比特幣接力狂炒，大概就是到癲市末段的典型現象，可預示這個金融劇本發展下去，最終一幕不離商品、股、匯、債全線崩圍，時間可能就在年底！