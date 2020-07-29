正論：豁免檢疫害死人　一錯再錯無道歉

官字兩個口，惟有數字不會騙人。本港第三波疫情不斷擴大，連續七日錄得單日破百確診個案，不少專家都指這波疫情與豁免檢疫人士有關，政府雖然拒絕承認肇因，但被各界追問下，道出二月至今逾二十九萬人士入境獲豁免檢疫，當中不乏證實確診，單是逾萬名海員便有接近五十人染疫。

各方面證據都直指豁免檢疫造成播毒漏洞，政府專家小組顧問之一，港大公共衞生學院院長福田敬二也不諱言，與另外三位專家組成員同樣認為第三波疫情是由政府豁免海員、機組人員檢疫引發，並指今波疫情比起過去兩波更難對付。更令人擔心的是，福田透露專家小組與政府上一次開會已是七月初，在疫情最嚴峻的過去兩周，竟然沒有開過專家小組會議。政府對這個小組有多重視，可思過半。難怪專家不斷苦口婆心，在媒體上不厭其煩重複忠告收緊豁免措施，特區官員卻一直背道而馳。

政府一直死不認錯，堅稱大部分獲豁免檢疫的人都是「與香港市民的生活息息相關」，並指豁免措施是為了維持特區基本運作必須，及在本月十九日的新聞稿中公開反駁專家評論，否認豁免人士是新一波疫情源頭，強調屬於誤解。結果一星期後，卻因為疫情失控，又一次跪低，收緊豁免檢疫安排，暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船船員換班，直至本地疫情受控為止。

政府官員通病，口硬手軟兼容易腳軟，食物及衞生局局長陳肇始也曾經說，沒證據顯示一定是豁免者帶來病毒，但陳局長昨日出席電台節目時，卻明顯轉軚，表示較早前衞生防護中心未追蹤到整體源頭，現時經專家進行基因排序，提出有效實證，局方因此收緊防疫措施。換言之，當局間接承認豁免檢疫人士是今波疫情源頭之一。

明明知道自己做錯，連陳局長在內，政府官員的態度卻是閃閃縮縮，輕輕帶過，連一句道歉也沒有。有行政會議成員日前更自讚豁免檢疫是為了人道立場，把責任推卸給豁免檢疫人士「不乖」及沒有自律。問題是，誰讓這些不自律的人士闖入市區？為特區把關是政府天職，出現漏網之魚便是官員失職。

特區高官問責制名存實亡，近年因失職而丟官的絕無僅有。就算沙中線紅磡站月台短筋事件鬧出軒然大波，港鐵高層大地震，運房局局長陳帆明顯失職，監察不力，但仍可置身事外，雖被各界促辭職，卻厚顏說在困難時候作為局長更應留下，帶領政府團隊作嚴肅跟進。前特首當年一句「留低比離開需要更大勇氣」，原來成為所有廢官的座右銘。

疫潮至今失去二十多條人命，長者佔大多數，本來可以享子孫福，卻不幸命喪疫潮，歸根究柢，政府抗疫一錯再錯，責無旁貸。家屬不但沒有獲得賠償，連官員道歉一句也沒有收到。疫潮終有一日會過去，但人民不會忘記受過的苦難，必定會向官員清算這筆抗疫糊塗帳。