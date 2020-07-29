神州觀察：官員酒駕警包庇　合夥踐踏公權力

河北保定一名官員酒駕兼逆行與另一輛私家車相撞，卻拒不接受酒精測試，態度囂張，到場警員更識趣地將其帶回交警隊，拖延良久依然不作酒測，包庇袒護之意溢於言表。被撞私家車車主不值對方徇私枉法、赤裸裸地合夥踐踏公權力之所為，拍攝多段視頻上網揭露醜行，引發輿論熱議。

事發於本月二十一日晚，被撞私家車當時正停在某處路口等紅燈，涉事官員酒後稀裏糊塗地駕車撞了上來。接報到場的交警見對方是當官的，頓時失掉原則立場，不僅對其拒絕酒測之舉未作深究，更以現場圍觀群眾太多、需疏導交通為由，表示帶回交警隊再作處理；誰知此後一拖就是兩個多小時，甚麼檢測工作也未做，擺明是在替肇事官員爭取時間讓酒精揮發，藉以逃避罪責，為此雙方更在受害車主面前公然上演公權力的媾合，可謂醜陋不堪。

眾所周知，內地近年一直嚴打酒後駕車違法行為，尤其對於官員幹部等公職人員的查處力度更加嚴厲，動輒開除黨籍、公職，相關福利待遇統統被一抹光，嚴重的更需追究相關刑事責任，該坐牢的坐牢，該法辦的法辦。誰知在如此高壓態勢下，仍有官員幹部敢於無視禁令，以身試法，無非是仗着手中那點權力，想必這種官員平時亦沒少橫行霸道、大耍權力傲慢，且屢試不爽。

待輿論發酵多日後，保定市交警隊才發通報稱立案調查事件，惟對相關細節並無交代清楚，民眾更難信服。譬如對肇事官員的酒精測試究竟何時所做？這樣的測試效果又將如何影響最終的酒駕定性？而對於視頻中所說的交警曾放走肇事官員，既未抽血亦未錄口供，意圖讓對方免檢過關等指控是否屬實，警方又是何時對該官員採取控制措施，通報都未有提及，難免予人官官相護、公器私用之感。

類似情形過往並不鮮見，像甘肅隴西縣一名工商局幹部早前因醉駕撞死人，卻被以「事實不清、證據不足」為由遲遲不予批捕，之後當地法院雖判以交通肇事罪，卻對其免予刑事處罰，縣檢察院更「擔憂」判刑會令其丟掉工作，令輿論嘩然。雲南寧蒗縣政府辦公室原主任酒駕致一死兩傷，並肇事逃逸，唆使親屬頂包，結果卻被免予刑責；接到群眾舉報後，省委巡視組煞有介事地啟動重審案情，誰知還是以「判三緩四」的結果收場，令人汗顏。

正如孟德斯鳩所說，一切有權力的人都容易濫用權力，直到把權力用到極限方可休止。然而盧梭卻說，國家權力是公民讓渡其全部自然權利而獲得的，不是私有物品，更不能公然踐踏。作為代表人民專政的政府，到底有沒有能力解決這個「矛盾」？