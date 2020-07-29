功夫茶：踢走戴妖快人心　港大校譽不致毀

大學者，研究高深學問者也；砥礪德行；敬愛師友。這三條約章是一九一七年北大校長於演講時，同學生訂立嘅「約法三章」，今天看來，依然不覺過時！然而，香港大專教育失敗，學生目無師長，對校長、教授粗言穢語有之，禁錮師長有之，所作所為，邊忽似大學生？

大學嘅「包容」和「學術自由」又豈能全無底線？人稱「戴妖」嘅港大法律學院副教授戴耀廷因佔中案判囚十六個月，港大亦啟動程序檢視佢是否需要接受解僱嘅處分，最終校委會以極大比數，決定即時解僱戴耀廷！出得來行，遲早要還，這正義的判決，雖然來得有點晚，好歹也是還社會大眾一個交代！

事實上，戴妖即使目前正在上訴保釋候審，但實際上佢喺初審時已被定罪，故已有一定理由將佢辭退。正如有論者指出，違法就係違法，豈能以所謂「違法達義」、「公民抗命」等歪理包庇戴耀廷。佢嘅言行對港大形象及校譽帶來負面影響，其所謂嘅政治理念更荼毒咗社會上不少年輕人。

呢，香港嘅遊行示威，過往都係和平有序進行，直至出咗個戴妖，佢喺二○一三年提出所謂「佔領中環」，佢知法犯法，以扭曲嘅法律觀點聲稱「佔中」係「以非暴力嘅公民抗命方式」，由示威者違法長期佔領中環要道，以癱瘓香港嘅政經中心，逼阿爺改變立場！戴妖可謂反對派嘅「攬炒之父」！其後二○一六年嘅旺角暴亂和去年六月嘅反修例風波，暴徒無不打着「違法達義」嘅旗號，試圖把烈火暴行浪漫化、合理化，這麼多青少年做咗炮灰，都係多得戴妖多年來嘅不停發功！

嗱！喺保釋期間，港大冇將佢停職候查，依然容許佢繼續毀人不倦！學界人士曾認為，戴妖不但係違法佔中嘅鼓吹者，更親身參與其中，帶頭「目中無法」，大學又怎能接受一個帶頭違法嘅「法律學者」繼續播毒？

戴妖搞亂香港之心永遠不死，被「兩辦」狠批佢同反中亂港分子串通組織所謂「初選」，編造假民意，目的是要推翻特區政府，佢處心積慮煽動港獨！阿哥，即係當《港區國安法》完全無到啫？講真，點睇戴妖都似一個反中亂港嘅妖孽多過似一個「法律學者」！也就難怪各界促炒戴妖不要手軟！民間聲音多認為佢死不悔過，港大不應姑息養奸，應果斷將佢豉椒炒魷！咪等佢繼續誤人子弟！「港大法律學者」呢個光環，點可以一直用來妖言惑眾？戴妖話炒佢即標誌「學術自由終結」，其實剛好相反，今戴妖這毒瘤割除，標誌港大這百年老店嘅校譽，將會再閃光亮！