應對香港現時新冠肺炎疫情的社區爆發，只能採取內地成功的經驗──全隔離、全檢測、全治療，不是被動消極的反應，而是主動積極的走快一步來應對。這便是早隔離、早檢測、早治療，早是關鍵，因為這個疫症有眾多的無徵狀患者和帶病毒者，確診已經是發病之後多天，發病也可能是感染病毒之後多天。

因此，防治之策不可能在確診之後才啟動，也不可能只針對確診者和他們的緊密接觸者。因為病毒已散播於社區之內，確診者只是冰山一角。即使確診者中也多數找不到感染源頭的，正是社區散播的一個表象。

應對之策，不是頭痛醫頭，應是全面搜查，把病毒散播的範圍弄清，把感染和帶病毒者找出來，才可以有效防治。但這是談何容易，需要政府、社會合力投入。

這便是早隔離、全隔離，不能採取家居隔離來把病毒留在社區，而是把有關人等全部隔離於社區之外，徵用酒店和公營設施是必然手段。

早檢測是全檢測，全港各區按照發病多少排序給居民用公帑全作核酸檢測，而且要強制，不能有漏網之魚，把檢測的目的破壞。香港缺乏則向內地求援，並且徵召私營診所參與。或許不如內地那樣雷厲風行，短時間便可把全市千萬居民檢測，特區政府也應向公眾和中央政府承諾，在十天、二十天之內把全民檢測，不僅是為了清查當前社區散播的情況，更為秋季下一波的疫情作出準備、防範。

全治療則很簡單，是所有患者入院治療，不容患者在社區滯留，這方面的關鍵是病房。依疫情爆發，現有病房數目難以應付，便只有倣效內地設方艙醫院，不能心存僥倖，而是要立即建設方艙醫院。

隔離接觸者的場所容易，只要徵召公私營的體育和度假營便足夠。配套設施與人員不難，主要是政府有否決心。方艙醫院在人和設備都要求更高，將使深受壓力的公營醫療機構百上加斤。最佳方法還是請求內地外援，從港大深圳醫院開始，徵請醫護人員，特別是內地有方艙醫院工作經驗者。香港請求，中央必定支援，甚至為加速建設，也應請求駐港解放軍協助。

疫情爆發的威脅下，人命寶貴，不可能讓無聊的政治、既得利益者的自私，阻礙防治，害人性命。在這重要關頭，林鄭政府不能一錯再錯，遲疑行事。這一波疫情只是序幕，還有秋季，若今天守不住，秋季怎守？防治要不惜一切，否則的話，拖延下去，對經濟、民生，尤其是弱勢社群，危害極大，林鄭政府便成罪人。