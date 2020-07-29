香港反對派中的頭面人物、骨幹分子，多是些法律界人士、學者、教授、專家等。這些人很像一九五七年一個右派分子自我招供時說的，我們這樣的秀才雖然不能造反，或造反不成，但會鼓動別人造反。「從舊社會過來」的著名作家巴金當時對此撰文說：「所以右派分子到處煽風點火，煽動學生上街，準備在中國製造匈牙利事件。他們自以為算盤打得很好，天下唾手可得。」

巴金還說，這些知識分子不但沒有知識，而且也沒常識。他們只有一樣本領：騙術。他們先騙了別人，然後欺騙自己……他們披着教授、學者、作家、代表、高級知識分子的外衣，幹的卻是賭鬼、騙子的事情。等到有人敲門抓賭，他們的騙術當場出醜，他們就吞吞吐吐、躲躲藏藏、哭哭啼啼，甚至裝病裝死，耍無賴、耍流氓腔……

太陽底下無新事。大凡騙子、賭徒、流氓、無賴，一千年以前和一萬年以後都是一個德性。看看今天香港的反對派和巴金筆下的右派分子，其嘴臉和所作所為有何不同？毛爺爺說，右派們的根本動機就在於此，即政權也，對江青娘娘你不把政權交給他們，他們就不會停止反黨的活動，這是階級鬥爭的規律所決定的。巴金的揭露批判、毛爺爺的一針見血，是很清晰的照妖鏡。只不過時代不同，當年毛爺爺是用「反右鬥爭」捉妖拿鬼，當下之朝廷要用國安法懲治他們。這些牛鬼蛇神都想奪權，都想「天下唾手可得」，都會被國家政權力量砸個粉碎。他們猖狂進攻，以為「勝利必屬於我們」的妄想也是相同。

這說明，別看他們讀過幾本書，有頗為唬人的律法專業和由此而訓練出來的三寸不爛之舌，但政治上是極其愚蠢的，根本認不清社會發展大勢，過高的估計自己和所謂「國際社會」的支持，嚴重低估對手，一味蠻幹，可勁兒瘋狂，大限臨頭而不知。到中央出手，才知自己原來不堪一擊，再怎麼裝病裝死、耍無賴、耍流氓腔、怨天尤人皆無用也。現在唯可僥倖者，是看朝廷會不會再當一回東郭先生也。