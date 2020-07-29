新冠肺炎疫情剛在中國爆發時，西方國家特別是美國一片幸災樂禍，他們稱之為「黃種人的疾病」，更譏笑中國人是「真正的病夫」。殊不知天理循環報應不爽，中國疫情早已受控，西方國家依然水深火熱，原來他們才是真正的病夫。單是美國確診病例已超過四百萬宗，十五萬人死亡，這就是所謂的世界唯一超級強國！

於是人們很好奇，為何一直被妖魔化的中國能迅速戰勝疫情，反而一向自吹自擂的西方國家狼狽不堪？很簡單，這就是社會主義和資本主義的最大區別。中國可以迅速封城，可以集中資源抗疫，可以動員全國力量支援疫區，反觀西方社會自私自利，不僅各自為政，而且互相拆台，兩者根本無法相提並論。疫情爆發後，中國各省市紛紛派出醫療隊對口支援湖北，西方國家做得到嗎？他們不互相搶奪醫療資源就功德無量了，遑論互相支援。

所以說，有因必有果。西方國家抗疫失敗，固然有各種原因，包括官員無能、民眾無知等等，但歸根究柢還是資本主義的自私本質使然。這場疫症有如一面照妖鏡，既暴露了西方民主自由人權的無比虛偽，更暴露了資本主義血淋淋的殘忍真相。

不幸的是，香港社會沒有從西方學到甚麼好東西，唯獨自私自利跟到十足。香港第三波疫情瀕臨失控，醫療設備左支右絀，病床也嚴重短缺，有些感染者只能在家隔離，但包括部分醫護人員在內的黃絲們依然畫地為牢，逢中必反。深圳協助香港檢測病毒，被指將港人基因「送中」；有人提議內地派醫護來港支援抗疫，黃絲醫護極力阻止，有人更揚言不管香港死多少人，也不會接受內地醫護。這豈止是自私自利，簡直是反智弱智，難道黃絲們以為內地醫護人員真的很想來港支援抗疫？香港實行一國兩制，本以為可以保留一些優點，沒想到保留的全是資本主義糟粕。