做香港人真淒涼，世界各地包括歐美國家，就算疫情爆得那樣兇，人們的生活還是基本上可以照常，但是香港市民這半年來，只有放鬆一段短時間，其餘大部分時候都要謝絕社交聚會，以免觸犯禁聚令。百業蕭條，打工仔能保住工作，有錢開飯，要謝天謝地，想找個地方下班吃晚飯，卻發現經常光顧的可能已捱不住倒閉，剩下的都在排隊結業。

本來以為這個禁令會很快過去，怎知還要加辣，全日堂食都不准，放假想去休息放鬆約人打麻雀，禁聚令卻只准兩個人聚會，比三缺一更慘。

因為社交戒嚴加辣，衍生了末世心態，超市米糧固然又搶購一空，加辣禁令今天起生效，不少人把昨日當作是最後午餐或最後晚餐，特意大吃一頓，甚麼放題自助餐，酒樓都排長龍。雖然禁令為期七日，大家太熟悉政府作風，疫情不受控，無計可施，多數會延長禁令。昨天不吃這一餐，恐怕要到確診數字跌至個位數甚或零感染才會解禁吧。

很多食肆只能提供外賣，在中環這些地方肯定午膳時間大排長龍，不是每個打工仔可以自己帶便當，恐怕要捱麵包。一個鐘頭時間，排完隊買到飯盒想找個地方吃也很困難。高官說郊野公園並不禁止吃飯，大家可以想像白領男女穿西裝套裝在公園扒飯的奇景嗎？在外國和暖的陽光下野餐叫做悠閒，在香港熱毒的太陽下暴曬叫折磨。相信飯菜甚麼味道也沒有心機去享受，三扒兩撥吃完，這應該叫扒飯才對。

新措施亦存在不少灰色地帶，例如進食完之後要戴回口罩，邊吃邊停頓等胃部消化，算不算違規呢？其實，很多食肆已經設置膠板分開客人，而且外賣不一定衞生，許多斬燒味的沒有戴手套，而且砧板亦不見得有清洗，錢銀找贖也可以傳播病毒。食肆衞生及電子貨幣大落後，這些問題平常都存在，只是政府一直視若無睹。