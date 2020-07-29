踏入七月以來，香港新冠肺炎疫情加劇，本地感染大量增加，近日每天都超過百宗，而且明顯出現社區感染迹象，幾個地區屋邨都出現群體感染，看來趨勢才剛開始。以慈雲山群組為例，先是有個別家庭成員受到感染，帶回家中感染家人，再散播到社區內的商場、街市、超市，再由街坊慣常聚集的酒樓食肆傳播給其他顧客，再散播到其他社區。這些感染案例源頭未明，潛伏期長，接觸者眾，不再可能如早期般堵截防止擴散。

在第一、二波疫情時，香港受到的影響主要是外來感染，居住外國的留學生和外出旅行的市民回港，把疫症從外面帶回來，又不遵守自我隔離十四天的規限，時常外出吃飯喝酒人群聚集，結果把病毒擴散，最後政府推出禁聚令得以遏止，病毒並未在社區傳播開來。

無論病毒源頭何來，現今香港的疫情已進入第三波。政府過去的隔離策略已經不切實際，香港不如外國，大多數家庭的居處都相對狹窄，一家數口擠在實用面積約四百呎的小單位，有些還加上外傭，要求他們盡量避免外出留在家中根本就不可能。香港的居所沒有太多儲物空間，也沒有大型冷藏庫，大部分家庭都需要每天或隔天購買食物和日用品，大家沒有太多條件自我隔離不與外人接觸，社區感染情況只會繼續下去。

這一波疫情最令人憂慮的是愈來愈多護理安老院受到波及。大家都了解，新冠肺炎病毒攻擊力強，死亡率最高的是男性和老人。據公布的死亡數字，至今為止全球因新冠肺炎疫情死亡人數已達六十五萬，其中以男性佔多數，五十歲以上的超過百分之八十。換句話說，年紀大和男性都屬高危。當然，這兩個分類死亡率高都可能受其他因素影響，例如男性的平均壽命一般較女性短，男性煙民也比女性多，對新冠肺炎的抵抗力較弱；又例如老年人多數患長期病如糖尿、高血壓、高膽固醇，一旦感染新冠肺炎可能引起併發症，加快身體機能衰竭。

在新冠肺炎疫情下，美國、法國、意大利的老人都是高危一族，他們的高死亡率也是與老人院受到感染無法救治有關。病毒一下子在老人社區內擴散，老人受到感染後觸發其他長期病患，所以死亡人數眾多。香港的護理安老院比歐、美條件惡劣得多，一般都是環境欠佳，每個人只能獲配床位，沒有私人房間分隔，集體生活，生活空間距離不足，最容易傳播傳染病。護理安老院工作人員生活與社區交錯，外面受到感染後把病毒帶回院舍，今次護理安老院紛紛失陷，很容易會把香港的感染率和死亡率一下子拉高。