港府終於祭出全日禁堂食措施，無法在家工作的打工仔可謂一片哀鳴。返寫字樓工的還可以在Office叫外賣，儘管所有同事除下口罩在辦公地點進食，到底如何防止疫情散播，廢官語焉不詳，但總算叫做有個瓦遮頭食飯；最慘的是外勤人員，他們流離浪蕩，連食餐晏仔都無處容身，跑進商場無座位坐下，踎在街邊扒飯又要頂着烈日當空，而且兩者俱違反「口罩令」，怎一個慘字了得！

當然，香港人是最懂應變的族群，網上圖片可見，有業主在中環張貼廣告，稱中環街市旁有房間出租供食午飯用，兩人收費每小時五十元，一人收費三十元。不難預料反應不俗，只是一旦太多人同時間擠在同一房間進食，不知會否又引起播毒風險。

這就是廢官思慮欠全面的又一折射，港府抗疫無能，除了向飲食業開刀，已沒有甚麼板斧。公務員可以在家工作，高官更是高床軟枕，他們怎麼可能明瞭「我哋呢班打工仔，通街走糴直頭係壞腸胃」之苦？更何況，只向飲食業開刀也是不公平，筆者連日來看到不少食肆都自律做好清潔，客人也提高警惕，結果還是難逃「一關」。業界預計七月份的生意額大跌五十億元，下月更會擴大至八十億元，起碼有七千間食肆提早關門或停業，暑假過後結業潮將如海嘯湧至。

說來說去，第三波疫情之所以一發不可收拾，根子不在市民堂食，而在港府開門揖疫，任由數十萬人次的三十三類免檢疫人士自由入境，穿梭社區。專家指出，帶毒的海員、機師到港後乘的士到市區，再經的士司機到食肆進食令病毒進一步擴散，不論的士司機又好，食肆也罷，俱是廢官惡策下的受害者。

即使現在補鑊收緊免檢疫安排，顯然已經太遲，更何況如何監管以及執法，廢官完全沒有頭緒，隨時噏完就算，講咗當做咗。這個缺口不補，卻一味刁難市民和飲食業，民怨沸騰豈是無因！